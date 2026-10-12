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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Barcelona maçı öncesi Lucas Torreira: Hata yapmalarını bekleyeceğiz!

Barcelona maçı öncesi Lucas Torreira: Hata yapmalarını bekleyeceğiz!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda takımın yıldız isimlerinden Lucas Torreira, basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 13:29 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026 15:52
Barcelona maçı öncesi Lucas Torreira: Hata yapmalarını bekleyeceğiz!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Kritik maç öncesi sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira basın toplantısında konuştu.

İŞTE TORREIRA'NIN O SÖZLERİ:

"Deneyimim çok fazla var ama İspanya'da çok fazla oynayamadım. Barcelona'ya karşı oynamadım. Barcelona, şu anda dünyanın en iyi takımlarından. Çok zorlu bir rakip ama biz de çok zorlu bir rakibimiz. Şampiyonlar Ligi'nde her maç zor. Yarın inanıyorum ki güzel bir maç olacak. En iyi halimizle mücadele edeceğiz. İyi bir mücadele göstereceğiz. Hata yapmalarını bekleyeceğiz ve avantaj elde etmeye çalışacağız.

Yarın umarım kazanırız ve hep birlikte kutlarız. Güzel bir maç olmasını diliyorum.

Barcelona gibi büyük bir takıma karşı elimizden geleni her şeyi yapacağız. Evimizde oynamak çok önemli ve çok motiveyiz. Büyük bir gece olsun ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz yarın.

Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Yıllardır sağlam bir takım olduğumuzu gösterdik. Şimdi Barcelona gibi büyük bir takıma karşı da iyi bir akşam geçireceğimize inanıyorum."

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