Barcelona maçı öncesi Lucas Torreira: Hata yapmalarını bekleyeceğiz!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Kritik maç öncesi sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira basın toplantısında konuştu.

İŞTE TORREIRA'NIN O SÖZLERİ:

"Deneyimim çok fazla var ama İspanya'da çok fazla oynayamadım. Barcelona'ya karşı oynamadım. Barcelona, şu anda dünyanın en iyi takımlarından. Çok zorlu bir rakip ama biz de çok zorlu bir rakibimiz. Şampiyonlar Ligi'nde her maç zor. Yarın inanıyorum ki güzel bir maç olacak. En iyi halimizle mücadele edeceğiz. İyi bir mücadele göstereceğiz. Hata yapmalarını bekleyeceğiz ve avantaj elde etmeye çalışacağız.

Yarın umarım kazanırız ve hep birlikte kutlarız. Güzel bir maç olmasını diliyorum.

Barcelona gibi büyük bir takıma karşı elimizden geleni her şeyi yapacağız. Evimizde oynamak çok önemli ve çok motiveyiz. Büyük bir gece olsun ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz yarın.

Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Yıllardır sağlam bir takım olduğumuzu gösterdik. Şimdi Barcelona gibi büyük bir takıma karşı da iyi bir akşam geçireceğimize inanıyorum."