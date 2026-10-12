Barça’nın korkusu

Kasımpaşa galibiyeti sonrasında rotasını Şampiyonlar Ligi'ne çeviren G.Saray'da artık varsa yoksa Barcelona mücadelesi konuşuluyor. Sarı- kırmızılılar, RAMS Park'ta konuk edeceği İspanyol devinden puan ya da puanlar almanın hesabını yaparken, Barcelona'yı en fazla endişelendiren konu ise dünyaya nam salan G.Saray tribünleri oldu.

Bu sezon oynadığı 9 resmi maçı da kazanan Barcelona'da Teknik Direktör Hansi Flick, G.Saray maçının kendileri açısından çok önemli olduğunu söyledi.

G.Saray taraftarının yaratacağı atmosfere hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade eden Flick, "Dünyanın en gürültülü stadyumunda oynayacağız. Buna hazırlanmamız gerekiyor.

Bu Şampiyonlar Ligi, farklı. Şampiyonlar Ligi'ndeki her takım çok iyi. Galatasaray'ın Osimhen gibi harika bir forveti var, gerçekten harika bir kadroları var. Bu maça hazır olmalıyız. Galatasaray'a karşı en iyi futbolumuzu oynamalıyız" dedi.

BİLETLER TÜKENDİ

Devler Ligi'nde yarın Barcelona'yı konuk etmeye hazırlanan G.Saray'da bu mücadelenin biletleri çıktığı gibi tükendi. Dün satışa sunulan biletlere büyük bir ilgi gösteren taraftarlar, kısa bir süre içerisinde tüketmeyi başardı. Barcelona maçında tribünler tamamen dolacak.

MARCO GUİDA GÖREV YAPACAK

G.Saray ile Barcelona arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçını yönetecek hakem belli oldu. Bugünkü kritik mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ile Giuseppe Perrotti yapacak.

İLKAY GİDİYOR

Kasımpaşa maçı bitiminde "Barcelona maçına hazır mısın" sorusuna, "Neden hazır olayım, oynamıyorum" yanıtını veren İlkay Gündoğan ile ipler kopma noktasına geldi. Şans bulduğu maçlarda beklentiyi veremeyen tecrübeli oyuncu ile ara transfer döneminde yollar ayrılacak.