İspanyol basını: Barça titriyor

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı mağlup etmesi, İspanyol basınında da geniş yer buldu.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 06:50
Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı mağlup etmesi, İspanyol basınında da geniş yer buldu. AS, "Barça titriyor, üstelik Osimhen de döndü" başlığını attı. Mundo Deportivo, "Galatasaray, Barça maçı öncesinde 10 kişiyle uzatmalarda kazandı" ifadesini kullandı. Sport, "Osimhen, Barça'yı korkutuyor" manşetiyle okuyucularının karşısına çıktı. Koha da "G.Saray son dakikalarda kazandı" diyerek haberi duyurdu.