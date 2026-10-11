Galatasaray'dan İlkay Gündoğan için radikal karar!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla mağlup etmişti. Bu mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda İlkay Gündoğan'ın yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düşmüştü. Son olarak bu açıklamanın ardından sarı-kırmızılı camiadan yıldız futbolcu için radikal karar geldi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 06:50
Galatasaray yönetimin ocak ayında İlkay ile yollarını ayırmayı planladığı öğrenildi.
Kasımpaşa maçının ardından bir gazeteci, İlkay Gündoğan'a "Barcelona maçına hazır mısın?" diye sordu.
Yıldız futbolcu ise gülümseyerek "Oynamıyorum ki, niye hazır olayım?" yanıtını verdi.
Ardından alandan ayrıldı. Deneyimli oyuncunun bu sözleri kısa sürede gündem oldu.
Son dönemde forma şansı bulamayan İlkay'ın bu çıkışı, teknik heyete üstü kapalı bir mesaj olarak yorumlandı.
Takvim'in haberine göre; İlkay'ın forma şansı bulamaması ve maç sonundaki tepkisi, Sarı-Kırmızılı ekipte ayrılık ihtimalini güçlendirdi.
Bu sözler Okan Buruk ve teknik heyetin sabrını taşırdı. 35 yaşındaki futbolcu ile ocak ayında yolların ayrılacağı öne sürüldü.
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