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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'dan İlkay Gündoğan için radikal karar!

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan için radikal karar!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla mağlup etmişti. Bu mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda İlkay Gündoğan'ın yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düşmüştü. Son olarak bu açıklamanın ardından sarı-kırmızılı camiadan yıldız futbolcu için radikal karar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 06:50
Galatasaray'dan İlkay Gündoğan için radikal karar!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da İlkay Gündoğan krizi yaşanıyor.

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Galatasaray'dan İlkay Gündoğan için radikal karar!

Yıldız ismin, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamalar bardağı taşırdı. Tecrübeli futbolcunun sözleri, teknik heyette rahatsızlık yarattı.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan için radikal karar!

Okan Buruk ve ekibinin 35 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkardığı öne sürüldü.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan için radikal karar!

Galatasaray yönetimin ocak ayında İlkay ile yollarını ayırmayı planladığı öğrenildi.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan için radikal karar!

Kasımpaşa maçının ardından bir gazeteci, İlkay Gündoğan'a "Barcelona maçına hazır mısın?" diye sordu.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan için radikal karar!

Yıldız futbolcu ise gülümseyerek "Oynamıyorum ki, niye hazır olayım?" yanıtını verdi.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan için radikal karar!

Ardından alandan ayrıldı. Deneyimli oyuncunun bu sözleri kısa sürede gündem oldu.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan için radikal karar!

Son dönemde forma şansı bulamayan İlkay'ın bu çıkışı, teknik heyete üstü kapalı bir mesaj olarak yorumlandı.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan için radikal karar!

Takvim'in haberine göre; İlkay'ın forma şansı bulamaması ve maç sonundaki tepkisi, Sarı-Kırmızılı ekipte ayrılık ihtimalini güçlendirdi.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan için radikal karar!

Bu sözler Okan Buruk ve teknik heyetin sabrını taşırdı. 35 yaşındaki futbolcu ile ocak ayında yolların ayrılacağı öne sürüldü.

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