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Galatasaray'da Osimhen durmuyor

Kasımpaşa maçında Lemina’nın attığı golün asistini yapan Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı son 17 maçın tamamında skora etki etti. Nijeryalı yıldız bu maçlarda 18 gol atarken, 8 de asist yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 06:50
Galatasaray'da Osimhen durmuyor
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Kasımpaşa maçıyla birlikte formasına kavuştu. 4 Eylül'de oynanan Başakşehir mücadelesinin 33'üncü dakikasında sakatlanan, Kocaelispor ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Nijeryalı oyuncu, Cuma akşamı oynanan maçın 77'nci dakikasında oyuna girdi. Aslan'ın süper starı, sahaya ayak basar basmaz da farkını ortaya koydu. Osimhen gol atamasa da Lemina'nın attığı golün pasını verecek, 13 dakikaya bir asist sığdırdı. BU sezon Süper Lig'de 5'inci maçına çıkan Victor Osimhen, böylece görev aldığı tüm mücadelelerde skora katkı yapmayı başardı. İlk 4 maçta 6 gol, 2 asistle oynayan Nijeryalı yıldız, asist sayısını 3'e çıkardı. Yaşadığı sakatlığa rağmen Galatasaray'ın bu sezon en çok skora katkı yapan ismi olan Osimhen, ayrıca sarı-kırmızılı formayla çıktığı son 17 Süper Lig maçında da gole etki etti. Osimhen, bu karşılaşmalarda 18 kez ağları havalandırırken, 8 defa da arkadaşlarına gol pası verdi ve 26 gole direkt katkı yaptı.
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