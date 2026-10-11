Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Ayrılık iddialarına yanıt...
Galatasaray'da Kasımpaşa maçı sonrası yapmış olduğu açıklama ile gündem olan İlkay Gündoğan, hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin konuştu. İşte tecrübeli orta sahanın Alman basınına yapmış olduğu o açıklamalar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 23:52 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 23:56
Soru: Galatasaray son yıllarda Osimhen, Rafa Leão, Leroy Sané ve sizin gibi oyuncularla kadrosunu güçlendirdi. Barcelona taraftarlarına bu takımı daha iyi tanımaları için neler söyleyebilirsiniz? Galatasaray'ın en güçlü yönleri neler?
İlkay Gündoğan: Kadromuzda özellikle hücum hattında çok fazla bireysel kalite var. Ancak en büyük gücümüz, özellikle taraftarlarımızın önünde RAMS Park'ta oluşturabildiğimiz enerji ve ivme. Savunmada kompakt kalmayı başardığımızda ve bu duygusal yoğunluğu sahaya yansıttığımızda dünyanın her takımına ciddi sorunlar çıkarabiliriz.
Soru: Barcelona sezona çok güçlü başladı. Bu takımı nasıl yenebilirsiniz?
İlkay Gündoğan: Barcelona şu anda oyuna büyük ölçüde hâkim olan ve kendine güvenle oynayan bir takım. Bu formdaki bir ekibe karşı mücadele etmek için savunmada neredeyse kusursuz olmalı ve topla oynarken çok cesur davranmalısınız. Kendi ceza sahanızda oturup bekleyemezsiniz.
Geçiş hücumlarında size tanıdıkları az sayıdaki boşluğu çok yüksek bir isabetle değerlendirmelisiniz. Bana göre Barcelona şu anda Avrupa'nın en iyi takımı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın en büyük favorisi.
Soru: Bu sezon fazla forma şansı bulamıyorsunuz. Transfer söylentileri hakkında ne söylemek istersiniz?
İlkay Gündoğan: Hayır, bu söylentiler doğru değil. Kış transfer döneminden sonra da burada olmak ve Galatasaray ile bir şampiyonluk daha kazanmak için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.