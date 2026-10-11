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Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Ayrılık iddialarına yanıt...

Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Ayrılık iddialarına yanıt...

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı sonrası yapmış olduğu açıklama ile gündem olan İlkay Gündoğan, hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin konuştu. İşte tecrübeli orta sahanın Alman basınına yapmış olduğu o açıklamalar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 23:52 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 23:56
Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Transfer...

Galatasaray'ın deneyimli isimlerinden İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı takımın Barcelona ile oynayacağı maçı ve hakkında çıkan ayrılık söylentileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Transfer...

Soru: İstanbul'daki ikinci Galatasaray sezonunuzda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

İlkay Gündoğan: İstanbul, yaşamak için harika bir yer. Taraftarlarımızın desteği de her zaman inanılmaz. Her sezonun kendine özgü bir temposu ve zorlukları oluyor. Şu anda hepimiz yalnızca önümüzdeki büyük maçlara odaklanmış durumdayız.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Transfer...

Soru: Barcelona'ya karşı oynayacak ve eski takım arkadaşlarınızla karşılaşacaksınız. Maç öncesinde heyecanlı mısınız?

İlkay Gündoğan: Gergin değilim ancak kesinlikle çok özel duygular yaşıyorum. Rakip takımda tanıdık birçok yüzü görmek, birlikte aynı soyunma odasını paylaştığım ve güzel anılar biriktirdiğim oyuncularla karşılaşmak büyük bir heyecan yaratıyor. Maçtan önce ve sonra iyi arkadaşlarımla yeniden bir araya gelmek güzel olacak.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Transfer...

Soru: Galatasaray son yıllarda Osimhen, Rafa Leão, Leroy Sané ve sizin gibi oyuncularla kadrosunu güçlendirdi. Barcelona taraftarlarına bu takımı daha iyi tanımaları için neler söyleyebilirsiniz? Galatasaray'ın en güçlü yönleri neler?

İlkay Gündoğan: Kadromuzda özellikle hücum hattında çok fazla bireysel kalite var. Ancak en büyük gücümüz, özellikle taraftarlarımızın önünde RAMS Park'ta oluşturabildiğimiz enerji ve ivme. Savunmada kompakt kalmayı başardığımızda ve bu duygusal yoğunluğu sahaya yansıttığımızda dünyanın her takımına ciddi sorunlar çıkarabiliriz.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Transfer...

Soru: Barcelona sezona çok güçlü başladı. Bu takımı nasıl yenebilirsiniz?

İlkay Gündoğan: Barcelona şu anda oyuna büyük ölçüde hâkim olan ve kendine güvenle oynayan bir takım. Bu formdaki bir ekibe karşı mücadele etmek için savunmada neredeyse kusursuz olmalı ve topla oynarken çok cesur davranmalısınız. Kendi ceza sahanızda oturup bekleyemezsiniz.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Transfer...

Geçiş hücumlarında size tanıdıkları az sayıdaki boşluğu çok yüksek bir isabetle değerlendirmelisiniz. Bana göre Barcelona şu anda Avrupa'nın en iyi takımı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın en büyük favorisi.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Transfer...

Soru: Bu sezon fazla forma şansı bulamıyorsunuz. Transfer söylentileri hakkında ne söylemek istersiniz?

İlkay Gündoğan: Hayır, bu söylentiler doğru değil. Kış transfer döneminden sonra da burada olmak ve Galatasaray ile bir şampiyonluk daha kazanmak için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum.

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