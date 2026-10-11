Soru: Galatasaray son yıllarda Osimhen, Rafa Leão, Leroy Sané ve sizin gibi oyuncularla kadrosunu güçlendirdi. Barcelona taraftarlarına bu takımı daha iyi tanımaları için neler söyleyebilirsiniz? Galatasaray'ın en güçlü yönleri neler? İlkay Gündoğan: Kadromuzda özellikle hücum hattında çok fazla bireysel kalite var. Ancak en büyük gücümüz, özellikle taraftarlarımızın önünde RAMS Park'ta oluşturabildiğimiz enerji ve ivme. Savunmada kompakt kalmayı başardığımızda ve bu duygusal yoğunluğu sahaya yansıttığımızda dünyanın her takımına ciddi sorunlar çıkarabiliriz.

Soru: Barcelona sezona çok güçlü başladı. Bu takımı nasıl yenebilirsiniz? İlkay Gündoğan: Barcelona şu anda oyuna büyük ölçüde hâkim olan ve kendine güvenle oynayan bir takım. Bu formdaki bir ekibe karşı mücadele etmek için savunmada neredeyse kusursuz olmalı ve topla oynarken çok cesur davranmalısınız. Kendi ceza sahanızda oturup bekleyemezsiniz.