Galatasaray'da Batrakov mest etti

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 25 milyon euro bonservis bedeliyle Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı takıma ısınmaya başladı. Ligde 5'inci maçına Kasımpaşa karşısında çıkan Rus futbolcu, saha içindeki performansıyla tam not aldı. Oyun zekası, çabukluğu, klas hareketleri ve paslarıyla dikkat çeken 21 yaşındaki yıldız, sarı-kırmızılı taraftarları mest etti. 67 dakika içinde sergilediği oyunla 7.4 reyting alan ve Galatasaray'ın en iyi isimlerinden biri olan Batrakov, 1 asist yaptı, 1 büyük şans yarattı ve 4 kilit pas verdi. Ayrıca rakip yarı sahadaki 30 pasın 28'inde isabet sağlayan ve %93'lük oran yakalayan 21 yaşındaki Rus futbolcu, 9 kez de dripling yaparak dikkat çekti. 6 defa rakipleriyle ikili mücadeleye giren Batrakov, bunların 4'ünü kazanırken, 43 topta sadece 3 defa başarısız kontrol gerçekleştirdi. Batrakov'un ayaklarına olan hakimiyeti, oyunu ileri taşıması ve zekası tarafları mutlu ederken, sosyal medyada, "Çok iyi transfer yapmışız. Batrakov ilerleyen maçlarda mükemmel katkı sağlayacak" yorumları yapıldı.

TEK İSİM ALEKSEY

Galatasaray'ın bu yaz kadrosuna kattığı isimler arasında tek skor katkısı veren Aleksey Batrakov oldu. Rus oyuncu, 5 lig maçında 2 kez asist yaptı. Leao, Deniz Gül, Bitshiabu ve Ugochukwu ise henüz skora etki edemedi.