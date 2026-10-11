Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Başardık yine başaracağız

Galatasaray'ın yıllık olağan genel kurul toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde 1000'den fazla üyenin katılımıyla gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan genel kurulda üye görüşlerinin ardında yönetim ve denetim kurulunun ibrası ayrı ayrı oylandı. Özbek yönetimi, üyelerin çok büyük bölümünün oylarıyla ibra edildi. Üyeler denetim kurulunu da ibra etti.

DAHA DA GÜÇLENDİK

Galatasaray'ın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen yıllık olağan genel kurul toplantısında konuşan Başkan Dursun Özbek, iddiasını ortaya koydu. 2026-27 sezonunda da Süper Lig'de mutlu sona ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizen Özbek, şunları söyledi:

"Galatasaray'ın başkanı olduğum için büyük bir gurur, mutluluk ve heyecan duyuyorum. Erkek futbol takımımız, üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğu kazanarak tüm Galatasaraylıları yine mutlu etti.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalarak Avrupa'da başarı hedefimizi bir adım ileri taşıdık. Yeni sezonda da Türk futbol tarihinde kırılması zor bir rekor olan üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz. Bunun yanında Avrupa'da da önemli başarılara imza atmak hedefimiz.

Bunun için kadroyu koruyarak yaptığımız transferlerle takımımızı daha da güçlendirdik. Belirlediğimiz hedeflere ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Bundan önce başardık, yine başaracağız."

600 KOLTUK EKLEDİK

RAMS Park'taki yenilemelere de değinen sarı-kırmızılıların başkanı, "Led ve skorboard alanımızı bin 743 metrekareye çıkararak önemli gelir kalemi yaptık. Basın tribününü yeniledik. Localarımızda uygun olanlara 600 koltuk ekledik. Burada ilave gelir yaptık" dedi.

BİR ÇATI ALTINA ALACAĞIZ

Aslantepe Projesi, tüm branşları bir çatı altında toplamak istediklerini hatırlayan Özbek, "Kulübümüzün çok önemli bir eksiğini tamamlamış olacağız. Şu anda projede saha hazırlığı çalışmaları devam ediyor. Projenin finansmanı için 10 yıl vadeli, 3 yıl geri ödemesiz proje kredisi oluşturduk" şeklinde konuştu.

SPOR TESİSİ KURACAĞIZ

Florya'da konut projesine dahil olmayan 19 bin 250 metrekarelik alana spor tesisi kurmayı planladıklarını belirten Dursun Özbek, "Bu alan Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kulübümüze tahsis edildi. Bu yapılacak tesisimizde Metin Oktay adını yaşatacağız. Tesisin inşaatına 2027 yılının ikinci yarısında başlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

300 MİLYON DOLAR GELECEK

Florya Konut projesindeki son durumu aktaran başkan Özbek, "Florya projesinden alınan 50 milyon dolar ön ödemeyle ile Bankalar Birliği kredisinin kalan kısmını kapattık. Vadesi geçmiş borçlarımızın da bir bölümünü ödedik. Florya'daki arsa toplamda 65 dönüm. Bu projeyle yaklaşık 300 milyon dolar civarında asgari para Galatasaray'a getirecek" dedi.

102 KUPA VE BiN 84 MADALYA

Başkan Özbek: "2 bin 89 sporcumuzla toplam 102 kupa ve bin 84 madalya kazandık. Bu önemli başarıda pay sahibi olan sporcu kardeşlerime, hocalarıma, yöneticilerine ve ailelerine teşekkür ediyorum. Galatasaray forması giyen her sporcumuzla gurur duyuyoruz."

GÜZEL HABERLER VERECEĞİM

Erkek basketbol takımıyla ilgili konuşan ve NBA Europe hakkında bilgiler veren Özbek, "NBA Europe projesiyle ilgili NBA ekibi ve yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sene içerisinde bu projeyle ilgili güzel haberleri sizlerle paylaşacağım. Tüm amacımız erkek basketbolda yeniden en üst seviyede yerimizi almak ve burada sürdürülebilir başarıya ulaşmaktır" dedi.

HASILAT REKORU KIRDIK

Başkan Dursun Özbek, "Konsolide 23.8 milyar lira ile kulüp hasılat rekoru kırdık. Bu rekor hasılat rakiplerimizle aramızdaki farkı her geçen gün daha da açıldığını göstermektedir. Kombine, loca, VIP, günlük bilet satışından elde ettiğimiz hasılat 101 milyon euroya çıktı. UEFA'dan 63 milyon euro gelir elde ettik. Mağazacılıkta 126 milyon euro ciroyla rekor kırdık. 1 milyon 100 bin forma sattık" dedi.

CEFERIN TEŞEKKÜR ETTİ

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Avrupa Kulüpler Birliği toplantısında konuşma fırsatı olduğunu aktaran Özbek, "Görüşmede kendisi, Galatasaray'ın son dönemde futbolda hem tesis hem de takımın oluşturulması açısından yapılan yatırımlar için teşekkür etti" diye konuştu.