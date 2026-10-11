CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Barcelona'da Galatasaray maçı telaşı! 'En az PSG kadar...'

Barcelona'da Galatasaray maçı telaşı! "En az PSG kadar..."

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ağırlayacağı Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick, diken üstünde. PSG ve El Classico maçlarının yaklaşıyor olmasına rağmen Alman çalıştırıcının en büyük hedefi İstanbul deplasmanından galibiyetle dönmek. İşte Flick'in takıma soyunma odasına yaptığı o uyarı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 23:35 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 23:39
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Barcelona'da Galatasaray maçı telaşı! "En az PSG kadar..."

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunu Amedspor'dan geri alan Galatasaray'da gözler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Barcelona'da Galatasaray maçı telaşı! "En az PSG kadar..."

Sarı-kırmızılılar, La Liga'da bu sezon oynadığı 8 maçta 34 gol atan ve namağlup yoluna devam eden Barcelona karşısında sahasında puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

Barcelona'da Galatasaray maçı telaşı! "En az PSG kadar..."

Galatasaray, güçlü rakibine karşı elde edeceği sonuçla hem iddiasını ortaya koymak hem de fikstürün kalan bölümü öncesinde rakiplerine gözdağı vermek istiyor.

Barcelona'da Galatasaray maçı telaşı! "En az PSG kadar..."

Öte yandan Galatasaray-Barcelona eşleşmesi İspanyol basınının da odağında kalmaya devam ediyor.

Barcelona'da Galatasaray maçı telaşı! "En az PSG kadar..."

Kritik mücadeleye günler kala Sport'un servis ettiği o haber özellikle Türk futbolseverler arasında gündem oldu.

Barcelona'da Galatasaray maçı telaşı! "En az PSG kadar..."

"EN AZ PSG KADAR..."

Haberde aktarılana göre Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, İstanbul deplasmanı öncesi takımı "En az PSG kadar zorlu bir deplasmanda çıkacağız" ifadeleri ile uyardı.

Barcelona'da Galatasaray maçı telaşı! "En az PSG kadar..."

EN GÜÇLÜ KADROYU SAHAYA SÜRECEK

Flick, Galatasaray karşısında en güçlü kadrosunu sahaya sürmeyi planlarken oyuncuları ile bir araya gelerek bu maçın önemini ve zorluğunu vurguladı.

Barcelona'da Galatasaray maçı telaşı! "En az PSG kadar..."

YILDIZ İSİMLERİ DİNLENDİRDİ

RAMS Park'taki dev düello öncesi Getafe'yi ağırladıkları müsabakada Pau Cubarsi, Pedri ve Fermin Lopez gibi kilit oyuncuları dinlendiren Alman çalıştırıcı, tüm planlarını grup aşamasındaki en zorlu deplasmanlardan birine çıkacak şekilde yaptı.

Barcelona'da Galatasaray maçı telaşı! "En az PSG kadar..."

"DÜŞMANCA" BİR ORTAM VURGUSU

Öte yandan haberde aktarılana göre Flick, soyunma odasında oyuncularına "çok düşmanca bir ortamla karşı karşıya kalacakları" ve bunun muhtemelen bir futbol sahasında şimdiye kadar yaşadıkları en yoğun atmosfer olacağı konusunda uyardı.

Barcelona'da Galatasaray maçı telaşı! "En az PSG kadar..."

EL CLASICO'YU İKİNCİ PLANA ATTI

Real Betis, PSG ve El Clasico gibi zorlu maçlar yaklaşsa da Alman teknik direktörün takımının odağının Galatasaray maçında olmasını istediği aktarıldı.

Barcelona'da Galatasaray maçı telaşı! "En az PSG kadar..."

İspanyol basının sunduğu haberde bu durum, "Tecrübeli teknik adam, takımının yalnızca İstanbul'daki karşılaşmaya odaklanmasını ve sahadan üç puanla ayrılmak için tüm gücünü ortaya koymasını istiyor." sözleriyle ifade edildi.

Beşiktaş'tan olay paylaşım!
F.Bahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu ortaya çıktı
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile TIR kamyonu kazası! 11 kişi öldü 2 şoför gözaltında
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Serdal Adalı'dan tokat tepkisi!
Kocaelispor'dan hakem tepkisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus, Cagliari engelini geçemedi! Juventus, Cagliari engelini geçemedi! 00:48
İlkay sessizliğini bozdu! Ayrılık... İlkay sessizliğini bozdu! Ayrılık... 23:51
G.Saray'da Barça mesaisi sürüyor! G.Saray'da Barça mesaisi sürüyor! 22:49
Mustafa Çulcu'dan flaş yorum: Tartışmasız penaltı! Mustafa Çulcu'dan flaş yorum: Tartışmasız penaltı! 23:03
Flick'ten G.Saray uyarısı: En az PSG kadar... Flick'ten G.Saray uyarısı: En az PSG kadar... 23:35
Beşiktaş'tan olay paylaşım! Beşiktaş'tan olay paylaşım! 23:43
Daha Eski
Bursa evinde Mardin'e yenildi! Bursa evinde Mardin'e yenildi! 21:14
Orkun Kökçü'den flaş sakatlık açıklaması! Orkun Kökçü'den flaş sakatlık açıklaması! 21:29
Italiano: Tüylerim diken diken oluyor! Italiano: Tüylerim diken diken oluyor! 21:35
Vlahovic'ten Orkun'a büyük övgü! Vlahovic'ten Orkun'a büyük övgü! 21:45
Kocaelispor'dan penaltı itirazı! Kocaelispor'dan penaltı itirazı! 21:49
Milan'a deplasmanda Sassuolo engeli! Milan'a deplasmanda Sassuolo engeli! 22:07