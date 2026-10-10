Yılmaz savaşçı

Süper Lig'de Galatasaray'ın evinde Kasımpaşa'yı 3-1 yendiği maçta gecenin yıldızı hiç şüphesiz Barış Alper Yılmaz oldu. Teknik direktör Okan Buruk, sakatlıktan yeni çıkan Roland Sallai'yi Barcelona maçını düşünerek riske etmek istemedi. Macar futbolcunun yerine Barış Alper'i sahaya sürdü. 26 yaşındaki futbolcu, savunma görevlerini eksiksiz şekilde yerine getirirken her hücumda yaptığı bindirmelerle Kasımpaşa'nın sol kanadını adeta esir aldı. 10 kişi kalan Aslan her geçen dakika yorulurken Barış Alper Yılmaz 1 dakika bile durmadı. Sarı-kırmızılılar "Maç gidiyor" derken Galatasaray'ın süper yıldızı sahne aldı. 90. dakikada önüne düşen topa sol ayağıyla mermi gibi vurup Kasımpaşa'yı yıktı. Takımına 3 puanı kazandırıp mücadelenin fazlasıyla liderliğe oturmasını sağlarken Barcelona karşılaşması öncesinde de oyunuyla gözdağı verdi. Teknik direktör Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı Katalan devine karşı da 11'de kullanacak. Sağ bekte mi yoksa kanatta mı oynatacağına son idmanın ardından karar verecek.

BÖYLE GOLLERİ SEVERİM

Cimbom'a 3 puanla birlikte maç fazlasıyla liderliği de getiren Barış Alper şunları söyledi: "Kariyerimde böyle gollerden var. Bu anları oynamayı, goller atmayı seviyorum. Hocam sağ bekte görev verdi. Ben de elimden geleni yapmaya çalıştım. Kasımpaşa zor bir rakip. 10 kişi kalmamız da bizim durumumuzu daha zorlaştırdı. Golde top önüme düştü. Sert bir vuruş yapmak istedim. İyi de yere gitti. Kazandığımız için mutluyuz. Şimdi Barcelona maçını düşünüyoruz. Sporting'e şanssız kaybetmiştik. Telafi edeceğiz."

O GELMEZSE ÇIKMIYORUZ!

Sarı-kırmızılı takım maç sonunda tüm takımı alkışladı ve soyunma odasına gitti. Bu sırada tribünler "Barış Alper gelmezse çıkmıyoruz" diye bağırdı. Çağrıya kulak veren 26 yaşındaki yıldız, taraftarın yanına giderek yumruk şov yaptı. Barcelona maçında da ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.