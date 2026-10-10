Taraftar akın etti

Yaklaşık 1 ay sonra RAMS Park’a çıkan G.Saray’ı taraftarları yalnız bırakmadı. Takımı özleyen futbolseverler tribünleri doldurdu.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 06:50
Son olarak 13 Eylül'de RAMS Park'ta Kocaelispor'u konuk eden ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan G.Saray, yaklaşık 1 ay sonra kendi sahasında maça çıktı. Takımlarını özleyen sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşmaya büyük bir ilgi gösterdi. RAMS Park'ı tamamen dolduran taraftarlar, 90 dakika boyunca oyunculara tezahüratlarla destek oldu. Ayrıca RAMS Park'ta salı günü Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol devi Barcelona konuk edilecek.