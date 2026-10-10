Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını yorumladı!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı kırmızılılar zorlu mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Spor yazarları da Galatasaray-Kasımpaşa müsabakasını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 07:27 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2026 07:28
"Maçın 65. dakikasında Torreira, VAR müdahalesi ile kırmızı kart gördü. Hakem Halil Umut Meler, Torreira'nın ceza sahası dışında Diarra'ya faulüne sarı kart çıkardı. Meler, pozisyonu VAR'da izledikten sonra sarıyı iptal edip, kırmızıyı gösterdi. O dakikaya kadar Galatasaray adına işler yolunda gidiyordu. Kasımpaşa, rakibinin 10 kişi kalmasının ardından Galatasaray kalesine yüklendi ve golü buldu. İkinci yarıda giren Rak-Sakyi füze gibi bir şutla skora dengeyi getirdi. Galatasaray'da dün sağ bekte sağ önde görev yapan Barış Alper olağanüstü bir maç çıkardı."
"Okan hoca, oyunun son bölümünde Osimhen ve Sane'yi sahaya sürdü. Bu iki değişiklikten sonra Galatasaray, müthiş pozisyonlar yakaladı. Kaleci Gianniotis mucize ötesi kurtarışlarına devam etti. Evet 90'da Barış Alper Yılmaz sahneye çıktı ve usta işi bir vuruşla Galatasaray'a galibiyeti getirdi. Büyük oyuncular, büyük oynar ve maç kazandırır. Galatasaray'da bu sezon en çok eleştiri alan Barış Alper dün sağ kanattaki performansı ile göz kamaştırdı. Harika bir golle de galibiyete mührünü bastı Barış! Son sözü ise Lemina söyledi. Galatasaray, 10 kişi ile ligin yenilgisiz takımı Kasımpaşa'ya fark attı. Aslan Cimbom, Barcelona maçı öncesinde adeta bir gövde gösterisi yaptı!"
LEVENT TÜZEMEN: KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK
"Osimhen, Lemina, Sane gibi yıldızların kulübede oturduğu ilk yarıda G.Saray, Kasımpaşa'ya karşı ciddi bir üstünlük kurdu. Özellikle Deniz ve Leao girdikleri pozisyonlarda kalecinin üzerine şut atmak yerine üst ağlara doğru vursalar G.Saray ilk 20 dakikada 2-0 öne geçerdi. Olması gerekenler kaçtı, 45'te Batrakov'un mühendis biçimi ortasını Abdülkerim gol yaptı."
"Bazen aşırı güven kişiye ve takıma zarar verir. 65. dakikada Torreira, topu uzaklaştırmayı düşünmeyip aşırtma ile önüne almak isteyince rakibe faul yaptı ve kırmızı gördü. Okan hocanın anında Batrakov ve Leao'yu çıkartıp Lemina-Eren'i oyuna alması takıma "Beyler 10 kişi kaldık iyi savunma yapalım ve skoru koruyalım" anlayışındaydı. Ama evdeki hesap tutmadı! Korkunun ecele faydası yoktur! Okan hocanın bu gereksiz hamlesi Kasımpaşa'nın golü bulmasına sebep oldu. Yine yaptığı hatayı düzelten Okan hoca oldu."
"Osimhen ile Sane'yi alıp bu kez hücum emri verdi. Okan hocama bir sorum var! Madem Osimhen oynayabilecek durumdaydı, keşke kafadan görev alsaydı. İddia ediyorum ilk yarıda Osimhen golcülük görevini yapsaydı yakalanan pozisyonların çoğunu gol yapardı."
"Verilen her görevi yapmak gibi bir özelliği olan Barış Alper, eleştirilse bile yürekten oynamayı bırakmıyor! Hırsından geri adım da atmıyor. Kazanmak için mücadele ettiği son dakikalarda attığı kritik golle G.Saray'a sadece maçı kazandırmadı rakibin yenilmezlik ünvanını da sildi."
"Lemina'nın golüyle perçinlenen geri dönüş, G.Saraylı oyunculara özgüven kazandırdığı gibi Barcelona maçı öncesi de takıma moral verdi."
SERKAN KORKMAZ: SIRADAKİ GELSİN
"Enteresan bir on bir tercihi vardı Okan hocanın. Galatasaray muhabirleri yıllardır ilk kez böylesine yanılmıştı. Elbette ki bu görece beklenmedik on birde bir sonraki rakibin Barcelona olmasının etkisi yadsınamaz."
"Bu denli üstün oynanan bir ilk yarıda en az iki farklı üstünlükle içeri girmeliydi Galatasaray. Deniz ve Batrakov bir kez daha iyi futbolcular olduklarını kanıtlıyorlardı ama Osimhen, Sane ve İlkay gibi kaliteli isimler seviyesine ulaşmaları için kırk olmasa da üç beş fırın ekmek yemeleri lazım. Galatasaray'ın öne geçeceği kesindi ve beklenen gol Abdülkerim'in kafasından geldi. Üç haftalık ara öncesinde etkileyici bir performans sergileyen Kasımpaşa ölü toprağını 1-0'dan sonra yavaş yavaş atarken, Torreira'ya kırmızı kart geldi."
"Ardından Abdülkerim hatasıyla yenen golün ardından süper starlar, Buruk tarafından, on kişi kalmış takımına galibiyet adına sahaya sürüldü. Osimhen, Sane ve hatta Lemina başlangıç on birine göre bir kişi eksik takıma on iki kişilik bir hücum gücü verdi adeta. Puan kaybedilmiş olsaydı, Torreira'nın cezalı duruma düşmesi de eklenince, sarı kırmızılıların lig yarışında büyük bir yara aldığı söylenemezdi. Ama şimdi sırada öyle bir rakip var ki; dün akşamki etkileyici galibiyete rağmen dahi endişelenmemek mümkün değil."
MUSTAFA ÇULCU: CESUR DEĞİLDİ
"Galatasaray kanatlardan topu rakip alana ve dip çizgiye kadar taşımakta zorlanmadı. Ancak içeride doğru açı veya pozisyon alan ne bir santrfor ne bir 10 numara ne de tamamlayıcı oyuncuyu topla bir türlü buluşturamadılar. Bu nedenle tüm ortaları Kasımpaşa savunması kolayca uzaklaştırdı. Galatasaray gol için her şeyi yapmasına rağmen Kasımpaşa savunması gol hunisine sokmayınca ancak ilk yarının son dakikasında duran toptan golü buldu. Kasımpaşa deplasmanda cesur ve kompakt oynayan enerjisini son dakikaya kadar saklayabilen, oyunu bırakmayan bir takım. Kaleci Gianniotis çok başarılıydı. Torreira'nın ihracından kısa bir süre sonra Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi. Trabzonspor mağlubiyetinden sonra mutlak kazanmak için Galatasaray gözünü kararttı, elindeki tüm kozlarını oyuna aldı, büyük takım olduğunu bir kez daha gösterdi ve galip gelmeyi bildi."
"Halil Umut Meler ile haftaya başlamak doğru. Onun performansı diğer hakemlere örnek ve ışık olacak. Leao'ya ve Mendes'e çıkardığı sarılarla kendince maça bir yönetim çizgisi koydu. 14'te Galatasaray penaltı bekledi kollar kapalı doğal konumda devam kararı doğru. 40'da Sanchez'e çıkan sarı kartta sayısal olarak Kasımpaşalı oyuncu daha fazla ama Torreira da pozisyonun içinde mesafe kaleye 50 metre hakemin sarı yorumuna VAR da destek verdi. Bariz gol şansı kriterlerinin tamamı tam olarak oluşmuyor sarı doğru. Ali Yavuz'a çıkan sarı derslikti. 63'de Diarra'nın bariz gol şansını Torreira faulle engelledi, Meler çözemedi sarı kart verdi. VAR müdahalesi yedi OFR'den doğru kırmızı geldi. Elit hakem seviyesinde cesur ve standart değildi. Gariptir her kritik pozisyonda eli hep kulağında kaçak dövüşen boksör gibiydi."
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.