Raphinha gelmeyecek

Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'nde salı günü evinde konuk edeceği Barcelona, en önemli oyuncularından birisinden mahrum kalacak.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 06:50
Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'nde salı günü evinde konuk edeceği Barcelona, en önemli oyuncularından birisinden mahrum kalacak. Sakatlığı bulunan Raphinha, RAMS Park'taki mücadelede forma giyemeyecek. Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Brezilyalı oyuncu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Raphinha, Galatasaray maçında olmayacak" ifadesini kullandı.