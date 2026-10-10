Rafael Leao etkili oldu

Galatasaray'ın yıldızı Rafael Leao, Kasımpaşa maçına 11'de başladı. Portekizli futbolcu sol kanatta etkili bir futbol sergiledi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 06:50
Galatasaray'ın yıldızı Rafael Leao, Kasımpaşa maçına 11'de başladı. Portekizli futbolcu sol kanatta etkili bir futbol sergiledi. Rakiple bire bir kaldığı her pozisyonda eksiltmeyi başaran 27 yaşındaki futbolcu kaleci Gianniotis'i zorladı ancak aşmayı başaramadı. Torreira'nın atılmasıyla istediği topları alamayınca etkisi azaldı. Leao'nun Galatasaray formasıyla çıktığı 5 mücadelede gol veya asisti bulunmuyor.