Osimhen’in boşu yok

Cimbom'un süper yıldızı Victor Osimhen, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 5 maçta da skora katkı verdi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 06:50
Cimbom'un süper yıldızı Victor Osimhen, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 5 maçta da skora katkı verdi. Önceki 4 maçta 6 defa fileleri sarsan, 2 de asist yapan Nijeryalı forvet dünkü Kasımpaşa mücadelesi krize girince kulübeden oyuna dahil oldu. Mario Lemina'nın golünde asisti yaparak bu karşılaşmayı da boş geçmedi. Barcelona maçında ilk 11'de başlayacak.