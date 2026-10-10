Mekanın sahibi

Milli aradan sonra Galatasaray'ın mücadeleye adapte olmakta büyük zorluk çekti. Oyunu tamamen rakip yarı alana yıksa da özellikle ilk yarıda pozisyon üretmekte güçlük çekti sarı-kırmızılılar... İlk yarının son anlarında duran toptan aradığı golü bulan Galatasaray, Batrakov'un ortasında Abdülkerim'in kafa vuruşu ile güldü. 65'te Torreira atılırken, 68'de Rak Sakyi skoru eşitledi. 10 kişi kaldıktan sonra baskısını azaltmayan Galatasaray maçın son anlarında oldukça istekliydi ve üst üste golleri buldu.

SAĞ BEKTE YILDIZLAŞTI

Karşılaşmanın 90. dakikasında sol kanattan bindiren İsmail Jakobs'un ortasında Kasımpaşa savunması topu uzaklaştıramadı. Sağ bekte görev yapan Barış Alper, gelişine harika bir vuruşla takımını öne geçiren isim oldu. 90+6'da ise Victor Osimhen'in asistinde Mario Lemina şık bir çalımın ardından kaleciyi avlamayı başardı ve skoru belirledi. Maç fazlasıyla Amedspor'un önünde liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de RAMS Park'taki yenilmezlik serisini de 39 maça yükseltti.

İLKAY'DAN GÖNDERME

Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli oyuncusu İlkay Gündoğan, karşılaşma bitiminde göndermede bulundu. Mücadele bitiminde kendisine yöneltilen, "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna, "Oynamıyorum ki, niye hazır olayım?" dedi.

KADRODA İKİ DEĞİŞİKLİK

Sarı-kırmızılı takımda son oynanan Trabzonspor maçına göre iki değişiklik yapıldı. Roland Sallai ve Leroy Sane'nin yerine Barış Alper Yılmaz ve Aleksey Batrakov görev aldı. Barış Alper Yılmaz karşılaşmada sağ bekte görev alırken, Batrakov 10 numaraya geçti.

TORREIRA'YA KIRMIZI KART

Yoğun bir milli maç temposundan sonra Kasımpaşa maçında sahaya ilk 11'de çıkan Torreira, Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü. 65. dakikada son adam olarak rakibini düşüren Torreira, VAR uyarısı sonrasında kırmızı kart gördü.

DAVINSON'DAN FEDAKARLIK

Kolombiya Milli Takımı ile çarşamba sahaya çıkan Davinson sadece tek bir idmanla Kasımpaşa maçına çıktı. Yol ve maç yorgunu olmasına karşın sorumluluk alan Davinson, takımını yalnız bırakmadı.

ASLAN'DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılılarda dünkü mücadelede 3 eksik vardı. Kırmızı kart cezalısı Lesley Ugochukwu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan kaleci Günay Güvenç ve Fildişili Wilfried Singo karşılaşmada forma giyemedi.

RİSKE EDİLMEDİ

Sakatlığı bulunan oyunculardan iyi haberler gelirken, Wilfried Singo dün riske edilmedi. Victor Osimhen ve Mario Lemina, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlarken Singo kadroya alınmadı.

SAYGI DURUŞU

Dünkü mücadelesi öncesinde İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

BÜYÜK KAPTAN

Forvetlerinden istediği katkıyı alamadığı maçlarda Galatasaray'da sahneye kaptan Abdülkerim Bardakcı çıkıyor. RAMS Park'ta 13 Eylül'de oynanan zorlu Kocaelispor maçında ceza alanı dışından harika bir gol atan kaptan, dün de perdeyi açan isim oldu. 45'te Batrakov'un ortasında topa iyi yükselen Abdülkerim takımını öne geçirmeyi başardı. İç sahada üst üste iki maçta da gol sevinci yaşayan tecrübeli futbolcu, kulübün efsanelerinden Bülent Korkmaz'ı da geride bıraktı. Parçalı forma altındaki toplam gol sayısını 18'e yükselten Abdülkerim, idollerinden birisi olan Bülent Korkmaz'ı geçti. Kocaelispor maçında olduğu gibi yine Aleksey Batrakov'un asistini iyi değerlendiren 32 yaşındaki futbolcu, golcü kimliğini bir kez daha gösterdi. 77 dakika sahada kalan milli futbolcu, savunmada da yaptığı önemli hamlelerle dikkat çekti.

OKAN BURUK LOCADAN İZLEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle dünkü karşılaşmada kulübedeki yerini alamadı. Kasımpaşa karşısında takımın 1 numaralı sorumlusu yardımcısı İrfan Saraloğlu olurken, Okan Buruk ise mücadeleyi RAMS Park'taki locadan takip etti. Başarılı çalıştırıcı, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu ile birlikte tribünde mücadeleyi dikkatlice izledi.