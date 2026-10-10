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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Lucas Torreira derbide oynayacak mı? Gördüğü kırmızı kartın ardından...

Lucas Torreira derbide oynayacak mı? Gördüğü kırmızı kartın ardından...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı sahasında son dakikada bulduğu gollerle 3-1 mağlup eden Galatasaray'da gözler Lucas Torreira'ya çevrildi. Maçın 63. dakikasında VAR uyarısının ardından direkt kırmızı kart gören Uruguaylı orta saha oyuncusuna Fenerbahçe derbisi öncesi kaç maç ceza verileceği gündeme geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 09:52 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2026 12:55
Lucas Torreira derbide oynayacak mı? Gördüğü kırmızı kartın ardından...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı son dakikalarda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti.

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Lucas Torreira derbide oynayacak mı? Gördüğü kırmızı kartın ardından...

Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 13 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, haftaya averajla lider Amed Sportif Faaliyetler'in gerisinde ikinci sırada girdi.

Lucas Torreira derbide oynayacak mı? Gördüğü kırmızı kartın ardından...

TORREIRA'YA VAR'DAN KIRMIZI ÇIKTI

Sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla kırmızı kart gördü.

Lucas Torreira derbide oynayacak mı? Gördüğü kırmızı kartın ardından...

Mücadelenin 63. dakikasında savunma arkasına atılan topa hareketlenen Torreira, meşin yuvarlağı Adrian Benedyczak'tan kurtardı.

Lucas Torreira derbide oynayacak mı? Gördüğü kırmızı kartın ardından...

Baskıya gelen Thiemoko Diarra, topu kaparak rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı.

Lucas Torreira derbide oynayacak mı? Gördüğü kırmızı kartın ardından...

Hakem Halil Umut Meler, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle Torreira'ya sarı kart gösterdi.

Lucas Torreira derbide oynayacak mı? Gördüğü kırmızı kartın ardından...

VAR'daki Gustavo Fernandes Correia'nın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Meler, sarı kartı iptal edip bariz gol şansını engelediği gerekçesiyle Torreira'ya kırmızı kart çıkardı.

Lucas Torreira derbide oynayacak mı? Gördüğü kırmızı kartın ardından...

Galatasaray formasıyla daha önce tek kırmızı kartını UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde gören Lucas Torreira, ilk kez bir Süper Lig maçında oyundan atıldı.

Lucas Torreira derbide oynayacak mı? Gördüğü kırmızı kartın ardından...

Uruguaylı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla daha önce 15 Ağustos 2023'te NK Olimpija Ljubljana karşısında oynanan mücadelede de kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Lucas Torreira derbide oynayacak mı? Gördüğü kırmızı kartın ardından...

F.BAHÇE DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Kırmızı kartın ardından Galatasaray'da gözler Uruguaylı futbolcunun alacağı cezaya çevrildi.

Lucas Torreira derbide oynayacak mı? Gördüğü kırmızı kartın ardından...

Torreira'nın 2 maç men cezası alması halinde, 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceği belirtiliyor.

Lucas Torreira derbide oynayacak mı? Gördüğü kırmızı kartın ardından...

Uruguaylı yıldız futbolcuya yalnızca 1 maç ceza verilmesi durumunda ise derbide oynama ihtimali bulunuyor.

Lucas Torreira derbide oynayacak mı? Gördüğü kırmızı kartın ardından...

Bu nedenle disiplin sürecinden çıkacak karar, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi açısından önem taşıyor.

Lucas Torreira derbide oynayacak mı? Gördüğü kırmızı kartın ardından...

DİSİPLİN TALİMATINA GÖRE...

TFF Futbol Disiplin Talimatı'na göre, Uruguaylı futbolcuya ihlalin niteliğine göre 1 ile 4 maç arası ceza verilebilir.

Lucas Torreira derbide oynayacak mı? Gördüğü kırmızı kartın ardından...

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı'na göre, kamuoyunda "son adam kuralı" olarak bilinen Bariz Gol Şansını Engelleme (DOGSO) ihlali nedeniyle kırmızı kart gören bir futbolcuya varsayılan olarak 1 maç ceza verilir.

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