Lucas Torreira derbide oynayacak mı? Gördüğü kırmızı kartın ardından...
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı sahasında son dakikada bulduğu gollerle 3-1 mağlup eden Galatasaray'da gözler Lucas Torreira'ya çevrildi. Maçın 63. dakikasında VAR uyarısının ardından direkt kırmızı kart gören Uruguaylı orta saha oyuncusuna Fenerbahçe derbisi öncesi kaç maç ceza verileceği gündeme geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 09:52 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2026 12:55
Mücadelenin 63. dakikasında savunma arkasına atılan topa hareketlenen Torreira, meşin yuvarlağı Adrian Benedyczak'tan kurtardı.
Baskıya gelen Thiemoko Diarra, topu kaparak rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı.
Hakem Halil Umut Meler, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle Torreira'ya sarı kart gösterdi.
VAR'daki Gustavo Fernandes Correia'nın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Meler, sarı kartı iptal edip bariz gol şansını engelediği gerekçesiyle Torreira'ya kırmızı kart çıkardı.
Galatasaray formasıyla daha önce tek kırmızı kartını UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde gören Lucas Torreira, ilk kez bir Süper Lig maçında oyundan atıldı.
Uruguaylı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla daha önce 15 Ağustos 2023'te NK Olimpija Ljubljana karşısında oynanan mücadelede de kırmızı kartla cezalandırılmıştı.
F.BAHÇE DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?
Kırmızı kartın ardından Galatasaray'da gözler Uruguaylı futbolcunun alacağı cezaya çevrildi.
Torreira'nın 2 maç men cezası alması halinde, 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceği belirtiliyor.
Uruguaylı yıldız futbolcuya yalnızca 1 maç ceza verilmesi durumunda ise derbide oynama ihtimali bulunuyor.
Bu nedenle disiplin sürecinden çıkacak karar, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi açısından önem taşıyor.
DİSİPLİN TALİMATINA GÖRE...
TFF Futbol Disiplin Talimatı'na göre, Uruguaylı futbolcuya ihlalin niteliğine göre 1 ile 4 maç arası ceza verilebilir.
Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı'na göre, kamuoyunda "son adam kuralı" olarak bilinen Bariz Gol Şansını Engelleme (DOGSO) ihlali nedeniyle kırmızı kart gören bir futbolcuya varsayılan olarak 1 maç ceza verilir.
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