Lemina girdi süper bitirdi

Kasımpaşa skoru 1-1'e getirdikten sonra Galatasaray risk almaya başladı. 10 kişi kalmasına rağmen daha hücumcu bir takımla oynamaya başlayan sarı-kırmızılılarda sonradan oyuna giren Mario Lemina, Aslan'ı da rahatlatan isim oldu.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 06:50
Kasımpaşa skoru 1-1'e getirdikten sonra Galatasaray risk almaya başladı. 10 kişi kalmasına rağmen daha hücumcu bir takımla oynamaya başlayan sarı-kırmızılılarda sonradan oyuna giren Mario Lemina, Aslan'ı da rahatlatan isim oldu. Uzatma dakikalarında stoperden hücuma müthiş bir çıkış yaptı. Victor Osimhen'den aldığı pası güzel bir vuruşla ağlarla buluşturdu. Bu sezon ilk golünü kaydetti.