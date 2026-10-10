İtalya iddiası

Sözleşmesİ sona erdikten sonra henüz hiçbir kulüple anlaşamayan Mauro Icardi'ye daha önce uzun yıllar mücadele ettiği İtalya Serie A'dan ilgi sürüyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 06:50
Sözleşmesİ sona erdikten sonra henüz hiçbir kulüple anlaşamayan Mauro Icardi'ye daha önce uzun yıllar mücadele ettiği İtalya Serie A'dan ilgi sürüyor. Galatasaray'a geri dönme ihtimali de sıcaklığını koruyan Arjantinli oyuncu daha önce Lazio ile görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı. İtalyan basınına göre Icardi ile ilgilenen başka takımlar da bulunuyor.