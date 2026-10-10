Sezon başında ismi uzun süre G.Saray ile anılan ve parçalı formayı giyebilmek için kulübü Crystal Palace'a rest çeken Ismaila Sarr, yoluna burada devam etmişti. Liverpool'un da radarında bulunan Senegalli futbolcu, 2029 yılında sona erecek sözleşmesini yeni bir zamla uzatacak.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 06:50
Sezon başında ismi uzun süre G.Saray ile anılan ve parçalı formayı giyebilmek için kulübü Crystal Palace'a rest çeken Ismaila Sarr, yoluna burada devam etmişti. Liverpool'un da radarında bulunan Senegalli futbolcu, 2029 yılında sona erecek sözleşmesini yeni bir zamla uzatacak. 28 yaşındaki futbolcunun, Palace ile görüşmelerde son aşamaya geldiği iddia edildi.