CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Ismaila Sarr uzatıyor

Ismaila Sarr uzatıyor

Sezon başında ismi uzun süre G.Saray ile anılan ve parçalı formayı giyebilmek için kulübü Crystal Palace'a rest çeken Ismaila Sarr, yoluna burada devam etmişti. Liverpool'un da radarında bulunan Senegalli futbolcu, 2029 yılında sona erecek sözleşmesini yeni bir zamla uzatacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 06:50
Ismaila Sarr uzatıyor
Sezon başında ismi uzun süre G.Saray ile anılan ve parçalı formayı giyebilmek için kulübü Crystal Palace'a rest çeken Ismaila Sarr, yoluna burada devam etmişti. Liverpool'un da radarında bulunan Senegalli futbolcu, 2029 yılında sona erecek sözleşmesini yeni bir zamla uzatacak. 28 yaşındaki futbolcunun, Palace ile görüşmelerde son aşamaya geldiği iddia edildi.
Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'ın gündemindeki yıldız için flaş karar!
Samsunspor-Trabzonspor | CANLI
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
Başkan Erdoğan'dan okullardaki olaylar sonrası tekno-oligark çıkışı: Hedeflerinde gençler var
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos...
A Milli Takım için flaş iddia! Arda Turan...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Thomas Reis: Kolay değildi! Thomas Reis: Kolay değildi! 15:35
Başkentte puanlar paylaşıldı! Gençlerbirliği ile Amed SK yenişemedi Başkentte puanlar paylaşıldı! Gençlerbirliği ile Amed SK yenişemedi 15:30
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 14:07
Kartal'dan stoper operasyonu! Kartal'dan stoper operasyonu! 14:17
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos... F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos... 14:33
TFF'den Montella'ya teşekkür paylaşımı! TFF'den Montella'ya teşekkür paylaşımı! 15:07
Daha Eski
Torreira'ya çıkan kırmızı kartta karar doğru mu? Trio ekibi yorumladı Torreira'ya çıkan kırmızı kartta karar doğru mu? Trio ekibi yorumladı 12:04
Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı! Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı! 12:12
Barcelona maçının öncelikli biletleri satışa çıktı Barcelona maçının öncelikli biletleri satışa çıktı 13:02
Toprak Razgatlıoğlu sprint yarışında 19. oldu Toprak Razgatlıoğlu sprint yarışında 19. oldu 13:05
Beşiktaş ile Kocaelispor 43. randevuda Beşiktaş ile Kocaelispor 43. randevuda 13:09
A Milli Takım için flaş iddia! Arda Turan... A Milli Takım için flaş iddia! Arda Turan... 13:30