GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya verilen kırmızı kart doğru muydu? Ahmet Çakar'dan flaş yorum
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar da maçın ardından hem oyunu hem de hakem Halil Umut Meler'in kırmızı kart kararını değerlendirdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 08:01
"Aslında ilk yarıya baktığımızda çok iyi bir Galatasaray vardı."
"Kasımpaşa kafayı kaldıramadı, kaleye gidemedi."
"Leao sol kanatta çok etkiliydi, Batrakov da tüm kritik pasların adamı oldu."
"Ama gol ilk yarının sonunda Abdülkerim ile duran bir toptan geldi. Kolay değil o kafayı öyle vurabilmek."
"İkinci yarı yine Galatasaray rahat başladı ta ki ilk baskıyı yiyene kadar."
"Bir hata, Torreira son adamdan oyundan atıldı, hemen ardından da Kasımpaşa Abdülkerim'in, hemen yanındaki adama rahatlıkla vurdurmasıyla beraberliği yakaladı."
"Bu dakikadan sonra Osimhen oyuna girdi, aslında galibiyet golünü o atabilirdi ama gecenin yıldızı Yunan kaleci yine kurtardı."
"Hayat öpücüğünü Barış Alper verdi. Jakobs soldan kesti, 4 Kasımpaşalı futbolcu topu çıkaramadılar ve Barış Alper çok iyi köşeye vurarak şampiyonluk yarışında G.Saray'ın soğuk bir duş yaşamasını engelledi."
"Lemina da ağları bularak noktayı koydu."
"Hakem Halil Umut Meler, oyunun genelinde iyiydi ama kırmızı kartı kendisi vermesi gerekirdi."
"Bariz gol şansı çok açıktı ama Torreira'yı atamadı."
"Allah'tan kenarda Portekizli VAR hakeminin uyarısıyla doğru karar, yani kırmızı kart geldi.
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