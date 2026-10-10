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Anasayfa Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya verilen kırmızı kart doğru muydu? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya verilen kırmızı kart doğru muydu? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar da maçın ardından hem oyunu hem de hakem Halil Umut Meler'in kırmızı kart kararını değerlendirdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 08:01
GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya verilen kırmızı kart doğru muydu? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

"Ölüp ölüp dirilmek bu olsa gerek."

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GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya verilen kırmızı kart doğru muydu? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

"Koskoca Galatasaray, 90 dakika tek kale oynuyor, rakip ilk baskıda Torreira'yı attırıyor, ardından da beraberlik golünü buluyor."

GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya verilen kırmızı kart doğru muydu? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

"Ama 10 kişilik G.Saray, son dakikada Barış Alper Yılmaz ile sadece maçı değil birçok şeyi kurtarıyor."

GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya verilen kırmızı kart doğru muydu? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

"Aslında ilk yarıya baktığımızda çok iyi bir Galatasaray vardı."

GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya verilen kırmızı kart doğru muydu? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

"Kasımpaşa kafayı kaldıramadı, kaleye gidemedi."

GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya verilen kırmızı kart doğru muydu? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

"Leao sol kanatta çok etkiliydi, Batrakov da tüm kritik pasların adamı oldu."

GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya verilen kırmızı kart doğru muydu? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

"Ama gol ilk yarının sonunda Abdülkerim ile duran bir toptan geldi. Kolay değil o kafayı öyle vurabilmek."

GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya verilen kırmızı kart doğru muydu? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

"İkinci yarı yine Galatasaray rahat başladı ta ki ilk baskıyı yiyene kadar."

GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya verilen kırmızı kart doğru muydu? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

"Bir hata, Torreira son adamdan oyundan atıldı, hemen ardından da Kasımpaşa Abdülkerim'in, hemen yanındaki adama rahatlıkla vurdurmasıyla beraberliği yakaladı."

GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya verilen kırmızı kart doğru muydu? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

"Bu dakikadan sonra Osimhen oyuna girdi, aslında galibiyet golünü o atabilirdi ama gecenin yıldızı Yunan kaleci yine kurtardı."

GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya verilen kırmızı kart doğru muydu? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

"Hayat öpücüğünü Barış Alper verdi. Jakobs soldan kesti, 4 Kasımpaşalı futbolcu topu çıkaramadılar ve Barış Alper çok iyi köşeye vurarak şampiyonluk yarışında G.Saray'ın soğuk bir duş yaşamasını engelledi."

GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya verilen kırmızı kart doğru muydu? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

"Lemina da ağları bularak noktayı koydu."

GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya verilen kırmızı kart doğru muydu? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

"Hakem Halil Umut Meler, oyunun genelinde iyiydi ama kırmızı kartı kendisi vermesi gerekirdi."

GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya verilen kırmızı kart doğru muydu? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

"Bariz gol şansı çok açıktı ama Torreira'yı atamadı."

GALATASARAY HABERİ: Torreira'ya verilen kırmızı kart doğru muydu? Ahmet Çakar'dan flaş yorum

"Allah'tan kenarda Portekizli VAR hakeminin uyarısıyla doğru karar, yani kırmızı kart geldi.

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