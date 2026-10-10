Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a büyük müjde! Ocak ayında...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon sonunda serbest kalacak olan Bruno Fernandes, Manchester United ile olan sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanmadı. Galatasaray bir kez daha devreye girerek Portekizli dünya yıldızını ikna etmeye çalışacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 06:50
Ancak iki taraf da bunu henüz kullanmadı ve İngiltere basınına göre Bruno Fernandes opsiyonu hayata geçirmek istemiyor.
Bunu fırsat bilen Galatasaray ocak ayında bir kez daha masaya oturacak.
Eğer Fernandes'in sözleşmesindeki opsiyon kullanılmazsa sezon sonunda serbest kalacak.
Böylece sarı-kırmızılı yönetim bonservis bedeli ödemeden yıldız oyuncuyu transfer etme şansına ulaşacak.
1 yıl daha uzatılırsa bu kez kulübü Manchester United'a sezon sonunda makul bir bonservis bedeli teklif edilecek.
RAFAEL LEAO ETKİSİ
Rafael Leao'nun da Galatasaray forması giymeye başlaması, Bruno Fernandes'in tercihinde de önemli bir etken olacak.
YEŞİL IŞIK YAKTI
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Portekiz Milli Takımı'na katılan ve UEFA Uluslar Ligi'nde forma giyen Bruno Fernandes, Norveç deplasmanında Galatasaraylı taraftarların ilgisi ile karşılaşmıştı.
Dünyanın her yerinde bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar, tribüden 32 yaşındaki tecrübeli yıldıza "Galatasaray'a gel Fernandes" diye seslenmiş ve oyuncu da buna gülümseyerek yanıt vermişti.
Fernandes'in geleceği ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
Bruno Fernandes, bu sezon Manchester United formasıyla 7 maça çıktı.
Portekizli yıldız, 4 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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