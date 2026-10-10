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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a büyük müjde! Ocak ayında...

Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a büyük müjde! Ocak ayında...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon sonunda serbest kalacak olan Bruno Fernandes, Manchester United ile olan sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanmadı. Galatasaray bir kez daha devreye girerek Portekizli dünya yıldızını ikna etmeye çalışacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 06:50
Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a büyük müjde! Ocak ayında...

Transfer dönemlerinde yaptığı takviyelerle bütün dünyada ses getiren Galatasaray'ın yeni bombası Bruno Fernandes olacak.

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Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a büyük müjde! Ocak ayında...

Geçen sezondan itibaren 32 yaşındaki Portekizli dünya yıldızını transfer etmeye çalışan sarı-kırmızılılar, ocak ayında bir kez daha harekete geçecek.

Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a büyük müjde! Ocak ayında...

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki 10 numaranın formasını giydiği Manchester United ile bir yıllık opsiyon hakkı bulunuyor.

Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a büyük müjde! Ocak ayında...

Ancak iki taraf da bunu henüz kullanmadı ve İngiltere basınına göre Bruno Fernandes opsiyonu hayata geçirmek istemiyor.

Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a büyük müjde! Ocak ayında...

Bunu fırsat bilen Galatasaray ocak ayında bir kez daha masaya oturacak.

Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a büyük müjde! Ocak ayında...

Eğer Fernandes'in sözleşmesindeki opsiyon kullanılmazsa sezon sonunda serbest kalacak.

Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a büyük müjde! Ocak ayında...

Böylece sarı-kırmızılı yönetim bonservis bedeli ödemeden yıldız oyuncuyu transfer etme şansına ulaşacak.

Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a büyük müjde! Ocak ayında...

1 yıl daha uzatılırsa bu kez kulübü Manchester United'a sezon sonunda makul bir bonservis bedeli teklif edilecek.

Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a büyük müjde! Ocak ayında...

RAFAEL LEAO ETKİSİ

Rafael Leao'nun da Galatasaray forması giymeye başlaması, Bruno Fernandes'in tercihinde de önemli bir etken olacak.

Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a büyük müjde! Ocak ayında...

YEŞİL IŞIK YAKTI

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Portekiz Milli Takımı'na katılan ve UEFA Uluslar Ligi'nde forma giyen Bruno Fernandes, Norveç deplasmanında Galatasaraylı taraftarların ilgisi ile karşılaşmıştı.

Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a büyük müjde! Ocak ayında...

Dünyanın her yerinde bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar, tribüden 32 yaşındaki tecrübeli yıldıza "Galatasaray'a gel Fernandes" diye seslenmiş ve oyuncu da buna gülümseyerek yanıt vermişti.

Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a büyük müjde! Ocak ayında...

Fernandes'in geleceği ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a büyük müjde! Ocak ayında...

Bruno Fernandes, bu sezon Manchester United formasıyla 7 maça çıktı.

Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a büyük müjde! Ocak ayında...

Portekizli yıldız, 4 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a büyük müjde! Ocak ayında...

32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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