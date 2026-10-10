Bay asist Batrakov

Rus yıldız, Kocaelispor maçından sonra dün de Kasımpaşa karşısında asist yaptı. Kazanılan serbest vuruşta topu Abdülkerim ile buluşturdu.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 06:50
Cimbom'un büyük yatırım yaparak renklerine bağladığı Aleksey Batrakov, Kasımpaşa karşılaşmasında takımın iyilerinden oldu. Orta sahada organizatörlük görevini üstlenen Rus futbolcu topu ayağına her aldığında oyuna akıcılık kattı. Attığı milimetrik paslarla takım arkadaşlarını besleyen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon 2. asistini de yaptı. İlk yarını sonunda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen genç futbolcu, akıl dolu bir orta ile Abdülkerim Bardakcı'yı buluşturdu. O da topu ağlara gönderdi. Batrakov 2. gol pasını da takım kaptanına vermiş oldu. Teknik direktör Okan Buruk karşılaşma sonrasında Rus oyuncusunu tebrik etti. Batrakov Barcelona maçında da 11'de başlayacak.