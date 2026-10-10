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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray ‘70 bin adet kombine satarız’

‘70 bin adet kombine satarız’

G.Saray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, RAMS Park'ın artan kapasitesi ile ilgili konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 06:50
‘70 bin adet kombine satarız’
G.Saray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, RAMS Park'ın artan kapasitesi ile ilgili konuştu. Taraftarların her zaman kulübe büyük bir bağlılık gösterdiğini ifade eden Bahçetepe, "100 bin kapasitemiz olsa 60-70 bin kombine satarız. Şampiyonlar Ligi ve derbilerde 100 binden fazla talep geliyor. Geçen sezon 115 milyon euro tribün geliri elde ettik" ifadelerini kullandı.
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