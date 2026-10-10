‘70 bin adet kombine satarız’

G.Saray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, RAMS Park'ın artan kapasitesi ile ilgili konuştu.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 06:50
G.Saray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, RAMS Park'ın artan kapasitesi ile ilgili konuştu. Taraftarların her zaman kulübe büyük bir bağlılık gösterdiğini ifade eden Bahçetepe, "100 bin kapasitemiz olsa 60-70 bin kombine satarız. Şampiyonlar Ligi ve derbilerde 100 binden fazla talep geliyor. Geçen sezon 115 milyon euro tribün geliri elde ettik" ifadelerini kullandı.