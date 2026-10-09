Saraloğlu kazanıyor

Trabzonspor derbisinde ihraç edildiği için bir maç men cezası alan G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, bugün oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesinde kulübedeki yerini alamayacak. Başarılı çalıştırıcı bugün cezasını tamamlayacak ve gelecek hafta oynanacak olan G.Birliği deplasmanında takımın başındaki yerini alabilecek. Okan Buruk'un yokluğunda takımın başında ise yardımcısı İrfan Saraloğlu görev yapacak. Yıllardır Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Saraloğlu, bu duruma yabancı bir isim değil.

F.BAHÇE'Yİ DEVİRMİŞTİ

Kasımpaşa maçıyla birlikte 3. kez bir maçta takımın başında yer alacak olan Saraloğlu, geride kalan 2 maçı da kazanmayı başardı. İlk olarak 2018 yılında Aksihar'ın başındayken ceza alan Okan Buruk'un yokluğunda zorlu F.Bahçe deplasmanında görev yaptı İrfan hoca... Akhisar bu maçı 3-2 kazanmayı başardı. Geçen yıl ise G.Saray'ın Başakşehir'i 3-0 yendiği karşılaşmada tek yetkili olan İrfan Saraloğlu, yine alnının akıyla çıkmıştı. Şimdi ise hedef Kasımpaşa önünde kazanmak olacak.