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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Kerem Demirbay'dan Galatasaray taraftarına: Canları sağ olsun!

Kerem Demirbay'dan Galatasaray taraftarına: Canları sağ olsun!

Kasımpaşa'da Kerem Demirbay, Galatasaray maçında sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklanmasına ve yuhalanmasına neden olay hakkında konuştu. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, Galatasaray taraftarından özür diledi ve yanlış anlaşıldığını söyledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 22:42
Kerem Demirbay'dan Galatasaray taraftarına: Canları sağ olsun!

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'a konuk oldu. Lacivert-beyazlılar karşılaşmayı 3-1 kaybetti. Öte yandan mücadelenin ardından Kerem Demirbay, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Birkaç gün önce yaptığı açıklamalar nedeniyle RAMS Park'ta sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yuhalanan Demirbay, "Taraftarımız beni ıslıkladı, evet. Canları sağ olsun. Kırgınlar demek ki. Hepsinden özür dilerim. Yanlış anlaşıldım. Almanca düşünüp Türkçe'ye çevirirken bazen yanlış anlaşılabiliyor. Kesinlikle ve kesinlikle bunu söylemek istemedim. Ben burada 2 sene top oynadım. Yunus kardeşim de biliyor. Ben burada kimseye saygısızlık etmem." dedi.

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