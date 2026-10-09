Ismail Jakobs'tan Barcelona maçı sözleri: Stadyumumuz yanacak!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-1 kazanarak liderlik koltuğuna yeniden oturdu. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Ismail Jakobs, Barcelona maçıyla ilgili sözleriyle dikkat çekti.

Jakobs, "Kırmızıdan sonra kendimizi zorlayıp daha ileriye götürdük. Değişikliklerin de etkisi büyüktü. Stadın da enerjisi çok iyiydi ve onları da germiş olsak da kazanmayı bildik. Barcelona maçı harika bir maç olacak. Stadyumumuzun adeta yanacağını düşünüyorum. Evet zor bir maç olacak ama evimizde oynuyoruz. Her zaman şansımız var." dedi.