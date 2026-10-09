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Anasayfa Galatasaray İrfan Saraloğlu: Bu maçtan beklentilerimiz yüksek!

İrfan Saraloğlu: Bu maçtan beklentilerimiz yüksek!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadele öncesinde Galatasaray yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 19:32
İrfan Saraloğlu: Bu maçtan beklentilerimiz yüksek!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Galatasaray'da yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Saraloğlu, "Çok uzun bir ara oldu, ilk defa bu kadar bir ara yaşadık. En iyi şekilde değerlendirdik bu arayı. Uzun ve iyi çalışma periyodu yakaladık, hazırlık maçı oynadık. Lehimize geçer diye düşünüyorum. Bu maçtan beklentilerimiz yüksek. Yine yoğun bir tempoya gireceğiz. Maksimum puanları almak istiyoruz, hedefimiz bu ama öncelikle Kasımpaşa ile maçımız var. Bu maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Zemin hakkında daha oyuncularla konuşmadım, ben gezdim güzel. Önemli olan futbolcularımızın saha içerisindeki rahatlığı. Maçın sonunda daha net bir şey söyleyebiliriz. Maçtan sonra konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.

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