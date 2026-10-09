Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Mücadelede cezalı durumda olan Okan Buruk'un yerinde görev alan İrfan Saraloğlu, maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Saraloğlu, Lucas Torreira'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonlar ilgili konuştu. İşte o ifadeler...

"ÖNCESİNDE FAUL VAR"

"Kırmızı kart olayı... Halil Umut Meler verdi ama öncesinde faul var. Abdulkerim'in dengesi bozuluyor ve top rakibe geliyor. Lucas Torreira müdahale ediyor ve kart görüyor."

"HAKEMLERDEN DESTEK BEKLİYORUZ"

"Değerli bir futbol hakemi ancak isteksizdi biraz... Saniyeleri sayarken de çok daha yavaş saydı. Sürekli 4. hakemi ikaz etmek zorunda kaldık. Topun oyunda kalma süresinin yükseltilmesini istiyoruz. Bu kural oyunun akıcı olması için kondu, antrenörler bu kuralı uygulatmaya çalışıyor. Hakemler de uygulatmak zorunda değil mi? Yanlış mıyım? Çok isteksizdi, bir ağabeyi olarak söylüyorum. Top oyundayken pozisyon buluyoruz, oyunun temposunun düşmesi aleyhimize oluyor. Bunu bütün rakipler biliyor. Hakemlerden destek bekliyoruz."

"TÜRK FUTBOLU HAKEMLERLE ÖNEMLİ"

"Hakemlere başarılar diliyorum. Aslında onlara geçmiş olsun demek lazım. İnşallah doğru neticeler alınır. Türk futbolu hakemlerle önemli... İnşallah hem ülke futbolu gelişir, hem de dünya futbolunda yerimiz olur. Hakemlerin de bunda rolü olsun."