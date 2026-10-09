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Ziraat Türkiye Kupası
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Galatasaray'da tek hedef yeniden liderlik! İlk 11'de flaş değişiklik

Trendyol Süper Lig'de milli aranın sona ermesi ile birlikte heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Liderlik koltuğunu averajla Amedspor'a kaptıran Galatasaray, sahasında ağırlayacağı Kasımpaşa'yı yenerek yeniden zirveye çıkmak istiyor. İşte kritik mücadelede sarı-kırmızılıların muhtemel 11'i...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 06:50
Galatasaray'da tek hedef yeniden liderlik! İlk 11'de flaş değişiklik

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen ara sona ererken, maçlar bugün kaldığı yerden başlayacak. Son 4 sezona ambargo koyan G.Saray, perdeyi açan takım olacak.

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Galatasaray'da tek hedef yeniden liderlik! İlk 11'de flaş değişiklik

Süper Lig'in tek yenilgisiz takımı olan Kasımpaşa'yı RAMS Park'ta konuk etmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.

Galatasaray'da tek hedef yeniden liderlik! İlk 11'de flaş değişiklik

Ligde son olarak ezeli rakibi Trabzonspor karşısında 4-0 gibi ağır bir yenilgi alan sarı-kırmızılılar, şimdi bunu telafi etmek istiyor. Bunun yolu da Kasımpaşa galibiyetinden geçiyor.

Galatasaray'da tek hedef yeniden liderlik! İlk 11'de flaş değişiklik

Teknik direktör Okan Buruk kart cezası nedeniyle bu karşılaşmadaki yerini alamayacak. Başarılı çalıştırıcının yerine yardımcısı İrfan Saraloğlu takımın başındaki yerini alacak.

Galatasaray'da tek hedef yeniden liderlik! İlk 11'de flaş değişiklik

Sakatlığını atlatmaya başlayan ancak riske edilmeyecek olan Singo görev alamayacak. Kırmızı kart cezalısı Ugochukwu da bugünkü karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray'da tek hedef yeniden liderlik! İlk 11'de flaş değişiklik

Taraftar desteğiyle birlikte 3 puana hazırlanan G.Saray, kazanıp liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Amedspor da G.Birliği'ne takılırsa Aslan haftayı zirvede tamamlayacak.

Galatasaray'da tek hedef yeniden liderlik! İlk 11'de flaş değişiklik

İKİ EKSİK BİR BELİRSİZ VAR

Zorlu Kasımpaşa mücadelesi öncesinde G.Saray'da iki önemli eksik bulunuyor. Milli ara öncesindeki Trabzonspor derbisinde ihraç edilen Lesley Ugochukwu ile teknik direktör Okan Buruk bugün sahadaki yerlerini alamayacak. Osimhen, Günay, Lemina ve Sallai iyileşirken, Singo'nun ise riske edilmesi beklenmiyor.

Galatasaray'da tek hedef yeniden liderlik! İlk 11'de flaş değişiklik

EVİNDE YENİLGİSİZ

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig maçlarında RAMS Park'ı rakiplerine adeta dar ediyor. Okan Buruk'un öğrencileri ligdeki son 38 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray'da tek hedef yeniden liderlik! İlk 11'de flaş değişiklik

CİMBOM'DA HAZIRLIKLAR TAMAM

Süper Lig'de bugün Kasımpaşa ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde çalışmalarını tamamlayan sarı-kırmızılılar maç saatini beklemeye başladı.

Galatasaray'da tek hedef yeniden liderlik! İlk 11'de flaş değişiklik

SAVUNMADA ALARM

Tarihinin en kötü savunma performanslarından birisini sergileyen G.Saray'da Kasımpaşa mücadelesi öncesinde savunmada alarm verildi. Süper Lig'de yaptığı 6 maçta kalesinde 10 gol gören sarı-kırmızılılar, sadece iki maçta rakiplerine geçit vermedi. Teknik direktör Okan Buruk, savunma kurgusuna özel olarak çalışıyor.

Galatasaray'da tek hedef yeniden liderlik! İlk 11'de flaş değişiklik

YENİ ZEMİN İLK KEZ

13 Eylül'de oynanan Kocaelispor mücadelesinin ardından yenilenme sürecine giren RAMS Park, Kasımpaşa maçına tamamen hazır hale geldi. Milli arayı fırsat bilen G.Saray yönetimi, önce eski zemini komple söktürdü ve ardından da özel olarak getirttiği çimleri serdi. Yeni zemine bugün ilk kez ayak basılacak.

Galatasaray'da tek hedef yeniden liderlik! İlk 11'de flaş değişiklik

İŞTE G.SARAY-KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

G.Saray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, İlkay, Sane, Leao, Osimhen (Deniz)

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Cristian, Jessen, Mouanga, Rafferty, Kerem, Mendes, Ali Yavuz, Benedyczak, Güven Yalçın

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