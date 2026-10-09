Galatasaray taraftarından Gabriel Sara protestosu!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da oyundan alınan Gabriel Sara, taraftarlardan tepki aldı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 22:32
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da taraftarlar, Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'ya tepki gösterdi. Mücadelenin 88. dakikasında oyundan alınan yıldız futbolcu, performansından dolayı sarı-kırmızılı tribünlerin protestosuyla karşılaştı.