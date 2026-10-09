Galatasaray-Kasımpaşa maçını canlı takip için tıklayın

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. RAMS Park'taki oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Bu sezon Süper Lig'deki ilk 6 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 13 puanla 2. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 10 puanla 8. sırada yer aldı.

GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa maçı 9 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

G.SARAY-KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

G.Saray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, İlkay, Sane, Leao, Osimhen (Deniz)

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Cristian, Jessen, Mouanga, Rafferty, Kerem, Mendes, Ali Yavuz, Benedyczak, Güven Yalçın

GÖZLER OSIMHEN'DE OLACAK

Sakatlığı sebebiyle Galatasaray formasından uzak kalan Victor Osimhen'in Kocaelispor maçıyla birlikte taraftarın karşısına çıkması bekleniyor. Nijeryalı yıldız Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Başakşehir maçında sakatlık yaşamıştı.

NAMAĞLUP YOLUNA DEVAM EDİYOR

Kasımpaşa bu sezon çıktığı 6 maçta da yenilgi görmedi. İstanbul ekibinin 6 maçta 2 galibiyet ve 4 beraberliği bulunuyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa RAMS Park'ta serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.

EVİNDE YENİLGİSİZ

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig maçlarında RAMS Park'ı rakiplerine adeta dar ediyor. Okan Buruk'un öğrencileri ligdeki son 38 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi.

YENİ ZEMİN İLK KEZ

13 Eylül'de oynanan Kocaelispor mücadelesinin ardından yenilenme sürecine giren RAMS Park, Kasımpaşa maçına tamamen hazır hale geldi. Milli arayı fırsat bilen G.Saray yönetimi, önce eski zemini komple söktürdü ve ardından da özel olarak getirttiği çimleri serdi. Yeni zemine bugün ilk kez ayak basılacak.

2 İSİM OLMAYACAK

Sakatlığını atlatmaya başlayan ancak riske edilmeyecek olan Singo görev alamayacak. Kırmızı kart cezalısı Ugochukwu da bugünkü karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.