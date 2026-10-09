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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray-Barcelona maçı öncesi son dakika! Dünya yıldızı forma giyemeyecek

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi son dakika! Dünya yıldızı forma giyemeyecek

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. Dev mücadele öncesi konuk ekipte şok bir gelişme yaşandı. Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, yıldız futbolcusunun Galatasaray'a karşı forma giyemeyeceğini açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 14:48
Galatasaray-Barcelona maçı öncesi son dakika! Dünya yıldızı forma giyemeyecek

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Barcelona'yı konuk edecek.

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Galatasaray-Barcelona maçı öncesi son dakika! Dünya yıldızı forma giyemeyecek

13 Ekim Salı günü RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi son dakika! Dünya yıldızı forma giyemeyecek

Cimbom, Devler Ligi'nin ilk haftasında Portekiz ekibi Sporting ile kozlarını paylaşmıştı.

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi son dakika! Dünya yıldızı forma giyemeyecek

Aslan, 1-0 öne geçtiği mücadeleden 3-1'lik yenilgiyle ayrılmış ve organizasyona iyi bir başlangıç yapamamıştı.

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi son dakika! Dünya yıldızı forma giyemeyecek

Barcelona ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk müsabakasında sahasında Feyenoord'u 5-1'lik skorla devirmişti.

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi son dakika! Dünya yıldızı forma giyemeyecek

İki takımın salı akşamı karşılaşacağı maç heyecanla beklenirken, dev mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi son dakika! Dünya yıldızı forma giyemeyecek

Barça'da o yıldızın sakatlığı sebebiyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyeceği öğrenildi.

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi son dakika! Dünya yıldızı forma giyemeyecek

HANSI FLICK'TEN RAPHINHA AÇIKLAMASI!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Raphinha hakkında yaptığı açıklamada "Bu bir sakatlık değil, ama dikkatli olmalıyız çünkü geçen yıl üç sakatlık yaşadı ve bundan korunmak gerek.

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi son dakika! Dünya yıldızı forma giyemeyecek

Raphinha, Getafe'ye karşı da Galatasaray'a karşı da olmayacak."

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi son dakika! Dünya yıldızı forma giyemeyecek

"Bu milli takım ve herkes kendi milli takımı için oynamak ister. Bu futbolcuların zihniyetidir ve takvimleri değiştiremeyiz."

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi son dakika! Dünya yıldızı forma giyemeyecek

"Raphinha her zaman yüzde yüzünü veriyor. Avustralya'da, 30.000 kilometre uzakta oynamak gerekli miydi diye düşünmek gerekir…"

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi son dakika! Dünya yıldızı forma giyemeyecek

"Hazırlık maçlarını seçmek zorundayız ve Avrupa'da bu mümkün değil… Uluslar Ligi varken bu mümkün değil."

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi son dakika! Dünya yıldızı forma giyemeyecek

"Oyuncular üzerinde çok fazla baskı var. Durumu olduğu gibi kabul etmek gerekiyor; en iyisi değil, ideal değil ama bunu değiştiremem."

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi son dakika! Dünya yıldızı forma giyemeyecek

"Oyuncuların dakikalarını iyi yönetmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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