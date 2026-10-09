Galatasaray-Barcelona maçı öncesi son dakika! Dünya yıldızı forma giyemeyecek
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. Dev mücadele öncesi konuk ekipte şok bir gelişme yaşandı. Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, yıldız futbolcusunun Galatasaray'a karşı forma giyemeyeceğini açıkladı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 14:48
Aslan, 1-0 öne geçtiği mücadeleden 3-1'lik yenilgiyle ayrılmış ve organizasyona iyi bir başlangıç yapamamıştı.
Barcelona ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk müsabakasında sahasında Feyenoord'u 5-1'lik skorla devirmişti.
İki takımın salı akşamı karşılaşacağı maç heyecanla beklenirken, dev mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşandı.
Barça'da o yıldızın sakatlığı sebebiyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyeceği öğrenildi.
HANSI FLICK'TEN RAPHINHA AÇIKLAMASI!
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Raphinha hakkında yaptığı açıklamada "Bu bir sakatlık değil, ama dikkatli olmalıyız çünkü geçen yıl üç sakatlık yaşadı ve bundan korunmak gerek.
Raphinha, Getafe'ye karşı da Galatasaray'a karşı da olmayacak."
"Bu milli takım ve herkes kendi milli takımı için oynamak ister. Bu futbolcuların zihniyetidir ve takvimleri değiştiremeyiz."
"Raphinha her zaman yüzde yüzünü veriyor. Avustralya'da, 30.000 kilometre uzakta oynamak gerekli miydi diye düşünmek gerekir…"
"Hazırlık maçlarını seçmek zorundayız ve Avrupa'da bu mümkün değil… Uluslar Ligi varken bu mümkün değil."
"Oyuncular üzerinde çok fazla baskı var. Durumu olduğu gibi kabul etmek gerekiyor; en iyisi değil, ideal değil ama bunu değiştiremem."
"Oyuncuların dakikalarını iyi yönetmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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