Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Galatasaray-Kasımpaşa maçında dikkat çeken bir pozisyon yaşandı. Ev sahibi takımda Lucas Torreira, Diarra'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, sarı kartı iptal ederek Torreira'ya direkt kırmızı kart gösterdi. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin kalan bölümüne 10 kişi devam ederken bu karardan 4 dakika sonra beraberlik golünü yedi.

Öte yandan Uruguaylı futbolcu, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

İŞTE O POZİSYON

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.