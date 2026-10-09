Barış Alper Yılmaz: Galatasaray taraftarı benim ailem!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Kasımpaşa'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-1 kazandı. Mücadelenin ardından Barış Alper Yılmaz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada sağ bek pozisyonunda görev alan ve 90. dakikada sarı-kırmızılıları 2-1 öne geçiren golü kaydeden Barış Alper, "Öncelikle mutluyuz. Zorlu bir fikstürden geçiyoruz, kolay değil. Kasımpaşa'yı da kutlamak istiyoruz çok iyi mücadele ettiler. Burada takım halinde kazanıyoruz. Golü benim atıp atmamam çok önemli değil. Kazandığımız için çok mutluyuz. Galatasaray taraftarı benim ailem. Önemli olan beni iyi bilmeleri. Zaman zaman formum düşebiliyor. İsterim ki performansım hep iyi olsun. Bazen olmuyor. Onlara emeğin karşılığını vermek istiyorum. Taraftarlarımızı her daim mutlu etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.