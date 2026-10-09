Aslanım Osimhen

G.Saray'da sakatlığı bulunan oyunculardan olumlu haberler gelmeye başlıyor. Hem taraftarların hem de teknik heyetin dönüşünü dört göz beklediği isim ise tabii ki Victor Osimhen oldu. Nijeryalı dünya yıldızının yokluğunda oldukça zorlanan sarı- kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcunun tamamen iyileşmesi ile derin bir nefes aldı. Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı ülkesinde dinlenerek ve teknik heyetin kendisine verdiği programla geçiren Osimhen, birkaç gündür takım arkadaşlarıyla birlikte çalışıyor.

PLASE DENİZ GÜL

Salon çalışmalarını tamamlayan ve tamamen takım arkadaşlarına katılan Nijeryalı oyuncunun bugünkü Kasımpaşa maçında sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor. Salı günü oynanacak olan Barcelona maçı nedeniyle tamamen hazır olmadan Osimhen'in oynatılması planlanmıyordu. Ancak yıldız isim tamamen hazır olduğunu teknik heyete iletti. Teknik direktör Okan Buruk'un, Nijeryalı oyuncuyu ilk 11'de değerlendirmesi beklenirken, son kararını maç gününde verecek. Aksi halde Deniz Gül oynayacak.

LEMINA DA DÖNÜYOR

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan ve 3-2 G.Saray'ın galibiyeti ile sona eren Başakşehir maçında tıpkı Victor Osimhen gibi sakatlanan Mario Lemina, takım arkadaşıyla birlikte milli arada iyileşti. Takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Gabonlu futbolcu, bir aksilik olmazsa bugün Kasımpaşa önünde formasını giyecek.