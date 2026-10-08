Sakatların tedavisi iyi gidiyor

Galatasaray'ın Doktoru Yener İnce, Singo, Osimhen ve Sallai’nin tedavisinin sürdüğünü söyledi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50
Galatasaray'ın Doktoru Yener İnce, Singo, Osimhen ve Sallai'nin tedavisinin sürdüğünü söyledi. Kulübün YouTube kanalına konuşan İnce, "Singo saha çalışmalarına başladı, her şey yolunda. Kronik bir sakatlığı yok! Osimhen'i mümkün olduğunca korumaya çalışacağız. Saha çalışmalarına başladı ama testlerdeki sonuçların olumlu olduğunu görmemiz lazım. Sallai ise idmanların bir kısmında yer alıyor" dedi.