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Anasayfa Galatasaray Oulai aşkı

Oulai aşkı

Sezon başında transfer olduğu Fiorentina’da aradığını bulamayan Oulai’nin durumunu yakından takip eden Galatasaray yönetimi, ocakta resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50
Oulai aşkı

Ara transfer döneminde takım savunmasını güçlendirecek hamleler yapmaya hazırlanan G.Saray'ın Christ Inao Oulai aşkı bitmiyor. Geçen sezon devre arasından itibaren genç futbolcuyu takip eden ve Trabzonspor ile temas da kuran sarı-kırmızılılar, mutlu sona ulaşamamıştı. Sezon başında İtalyan ekibi Fiorentina'ya 26 milyon euro artı 4 milyon da şarta bağlı bonus karşılığında transfer olan Fildişili futbolcu, burada aradığını bulamadı. Son maçlarda forma giyemeyen 20 yaşındaki oyuncu, mutlu değil.

TÜRKİYE'YE GERİ DÖNMEK İSTİYOR

G.Saray yönetimi ise Serie A'ya gitmesine karşın Oulai'yi takip etmeyi asla bırakmadı. Teknik direktör Okan Buruk'un çok beğendiği bir isim olan Fildişili orta saha oyuncusu için ara transfer döneminde Fiorentina ile temas kurulacak. Burada fazla forma şansı bulamadığı için G.Saray yönetimi ilk olarak kiralama yoluna gitmeye çalışacak. Gerekirse sözleşmeye opsiyon da koymaya hazır olan sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görebilmek için elinden geleni yapacak. Yıldız isim de Türkiye'ye dönmek istiyor.

TRABZONSPOR'UN PAYI BULUNUYOR

Oulai'nin satışından Trabzonspor da pay alacak. KAP'a yapılan açıklamada, Oulai'nin bir sonraki satışından elde edilecek net bedelin yüzde 10'luk kısmının bordo-mavili ekibe verileceği belirtiliyor. Fiorentina'nın 26 milyon euro net ücret ödediği Fildişi Sahilli oyuncu için bu seviyede bir bonservis isteyeceği düşünülüyor.

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