Galatasaray'ın yıldızına Ada'dan talip! Transfer görüşmesi ocak ayında
Ara transfer döneminde Galatasaray'da kadroya yapılacak takviyeler kadar hangi oyuncularla yolların ayrılacağı da büyük bir merak konusu. Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusuna Premier Lig ekipleri talip olurken, ocak ayında transfer görüşmelerine başlanacağı belirtildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50
Newcastle'ın ocak ayı transfer döneminde yeni bir teklif daha sunması bekleniyor.
Gabriel Sara ile ilgili sürpriz bir gelişme daha yaşandı.
Newcastle'dan sonra Everton da onu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Everton yönetiminin menajerler aracılığıyla maliyet araştırmalarına başladığı öğrenildi.
Premier Lig ekibinin devre arasında Galatasaray'a resmi teklif sunması bekleniyor.
18 MİLYON EURO
2024 yılında Norwich City'den 18 milyon euro bedelle transfer edilen Sara, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez oyuncularından biri olarak gösteriliyor.
2 GOLÜ VAR
Bu sezon 7 karşılaşmada boy gösteren Sara, 2 kez gol sevinci yaşarken 2 de asist yaptı.
Yıldız futbolcu, Galatasaray formasıyla toplamda çıktığı 94 maçta takımına 10 gol ve 17 asistlik katkı sağladı.
Brezilyalı yıldız oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.
Sarı-kırmızılıların orta sahadaki etkili isimlerinden biri olan Gabriel Sara'nın güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.
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