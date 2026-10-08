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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'ın yıldızına Ada'dan talip! Transfer görüşmesi ocak ayında

Galatasaray'ın yıldızına Ada'dan talip! Transfer görüşmesi ocak ayında

Ara transfer döneminde Galatasaray'da kadroya yapılacak takviyeler kadar hangi oyuncularla yolların ayrılacağı da büyük bir merak konusu. Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusuna Premier Lig ekipleri talip olurken, ocak ayında transfer görüşmelerine başlanacağı belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50
Galatasaray'ın yıldızına Ada'dan talip! Transfer görüşmesi ocak ayında

Galatasaray'da ocak ayı için transfer çalışmaları sürerken Okan Buruk'un gözde isimlerinden birine Premier Lig'den yeni bir talip çıktı.

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Galatasaray'ın yıldızına Ada'dan talip! Transfer görüşmesi ocak ayında

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara İngilizler'in radarından çıkmıyor.

Galatasaray'ın yıldızına Ada'dan talip! Transfer görüşmesi ocak ayında

Sarı-kırmızılıların 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu yaz transfer sezonunda Newcastle United kadrosuna katmak istiyordu. Ancak transfer gerçekleşmedi.

Galatasaray'ın yıldızına Ada'dan talip! Transfer görüşmesi ocak ayında

Newcastle'ın ocak ayı transfer döneminde yeni bir teklif daha sunması bekleniyor.

Galatasaray'ın yıldızına Ada'dan talip! Transfer görüşmesi ocak ayında

Gabriel Sara ile ilgili sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

Galatasaray'ın yıldızına Ada'dan talip! Transfer görüşmesi ocak ayında

Newcastle'dan sonra Everton da onu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Galatasaray'ın yıldızına Ada'dan talip! Transfer görüşmesi ocak ayında

Everton yönetiminin menajerler aracılığıyla maliyet araştırmalarına başladığı öğrenildi.

Galatasaray'ın yıldızına Ada'dan talip! Transfer görüşmesi ocak ayında

Premier Lig ekibinin devre arasında Galatasaray'a resmi teklif sunması bekleniyor.

Galatasaray'ın yıldızına Ada'dan talip! Transfer görüşmesi ocak ayında

18 MİLYON EURO

2024 yılında Norwich City'den 18 milyon euro bedelle transfer edilen Sara, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

Galatasaray'ın yıldızına Ada'dan talip! Transfer görüşmesi ocak ayında

2 GOLÜ VAR

Bu sezon 7 karşılaşmada boy gösteren Sara, 2 kez gol sevinci yaşarken 2 de asist yaptı.

Galatasaray'ın yıldızına Ada'dan talip! Transfer görüşmesi ocak ayında

Yıldız futbolcu, Galatasaray formasıyla toplamda çıktığı 94 maçta takımına 10 gol ve 17 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'ın yıldızına Ada'dan talip! Transfer görüşmesi ocak ayında

Brezilyalı yıldız oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

Galatasaray'ın yıldızına Ada'dan talip! Transfer görüşmesi ocak ayında

Sarı-kırmızılıların orta sahadaki etkili isimlerinden biri olan Gabriel Sara'nın güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.

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