Galatasaray'ın Oulai ısrarı devam ediyor! Genç yıldız Türkiye'ye dönmek istiyor
Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasından beri kadrosuna katmak istediği Christ Inao Oulai'yi tekrardan gündemine aldı. Fiorentina'da forma şansı bulmakta güçlük çeken Fildişili yıldız için sarı-kırmızılıların transfer planı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50
Son maçlarda forma giyemeyen 20 yaşındaki oyuncu, mutlu değil.
Galatasaray yönetimi ise Serie A'ya gitmesine karşın Oulai'yi takip etmeyi asla bırakmadı.
Teknik direktör Okan Buruk'un çok beğendiği bir isim olan Fildişili orta saha oyuncusu için ara transfer döneminde Fiorentina ile temas kurulacak.
Burada fazla forma şansı bulamadığı için Galatasaray yönetimi ilk olarak kiralama yoluna gitmeye çalışacak.
TÜRKİYE'YE GERİ DÖNMEK İSTİYOR
Gerekirse sözleşmeye opsiyon da koymaya hazır olan sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görebilmek için elinden geleni yapacak. Yıldız isim de Türkiye'ye dönmek istiyor.
TRABZONSPOR'UN PAYI BULUNUYOR
Oulai'nin satışından Trabzonspor da pay alacak. KAP'a yapılan açıklamada, Oulai'nin bir sonraki satışından elde edilecek net bedelin yüzde 10'luk kısmının bordo-mavili ekibe verileceği belirtiliyor.
Fiorentina'nın 26 milyon euro net ücret ödediği Fildişi Sahilli oyuncu için bu seviyede bir bonservis isteyeceği düşünülüyor.
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