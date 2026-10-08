Burada fazla forma şansı bulamadığı için Galatasaray yönetimi ilk olarak kiralama yoluna gitmeye çalışacak.

TÜRKİYE'YE GERİ DÖNMEK İSTİYOR



Gerekirse sözleşmeye opsiyon da koymaya hazır olan sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görebilmek için elinden geleni yapacak. Yıldız isim de Türkiye'ye dönmek istiyor.