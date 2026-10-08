Galatasaray'da iki isim belirsiz

Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, dün sabaha karşı Kolombiya'nın Peru'yu 2-0 yendiği maçta 90 dakika forma giydi. İstanbul'a bugün gelmesi beklenen Davinson ve önceki gün Uruguay forması giyen Torreira'nın yarınki Kasımpaşa maçında forma giyip giyemeyecekleri bugün belli olacak.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Süper Lig'de yarın Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek olan G.Saray'da bu mücadelenin çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmada saha ve salonda hazırlıklar devam etti. Sarı-kırmızılılar son bölümde taktik çalışma üzerinde durdu.

'YENİLMEYECEK TAKIM YOK'

Galatasaray'ın yaşayan efsanelerinden Cevad Prekazi, Barcelona maçı öncesinde umutlu olduğunu söyledi. Dünyada yenilmeyecek bir takım olmadığını ifade eden Prekazi, "Mesela, Arsenal kendi liginde geçen hafta 3-0 mağlup oldu. Arsenal en son ne zaman 3 gol yedi ki? Oluyor böyle şeyler. Galatasaray'ın çoğu oyuncusu 4 senedir birlikte oynuyor, tabi Leao gibi yeniler de var" dedi.