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Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın lig aşamasındaki maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, yeni Şampiyonlar Ligi formatında 8 farklı rakiple karşılaşacak. Taraftarlar özellikle “Galatasaray maçları ne zaman?”, “Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları hangi tarihte?” ve “GS maçları saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki maç tarihleri, rakipleri ve saatleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 12:01
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil eden Galatasaray, lig aşamasında birbirinden güçlü rakiplerle karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise "Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?", "GS Şampiyonlar Ligi maç takvimi" ve "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Galatasaray'ın 2026-2027 sezonundaki Şampiyonlar Ligi lig aşaması fikstürü belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 8 maçlık lig aşamasında Barcelona, PSG, Aston Villa, Sporting CP, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK ile karşılaşacak.

GALATASARAY'IN SIRADAKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki sıradaki rakibi Barcelona olacak. Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasının ikinci haftasında 13 Ekim 2026 Salı günü Barcelona'yı İstanbul'da konuk edecek. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Galatasaray'ın resmi sitesinde de Barcelona maçı için medya programının açıklandığı görülüyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ KİMLER?

Galatasaray'ın 2026-2027 Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri şöyle:

  • Barcelona

  • Paris Saint-Germain

  • Aston Villa

  • Sporting CP

  • Feyenoord

  • Lille

  • Stuttgart

  • AEK Atina

Sarı-kırmızılı takım bu 8 rakibin dördüyle sahasında, dördüyle deplasmanda karşılaşacak. Yeni Şampiyonlar Ligi formatında toplam 36 takım tek lig aşamasında mücadele ediyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ GÜNLER?

Galatasaray'ın lig aşamasındaki maçları farklı tarihlerde oynanacak. Ekim ayında Barcelona ve Lille ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, kasım ayında Stuttgart ve Aston Villa mücadelelerine çıkacak.

Aralık ayında AEK deplasmanına gidecek Galatasaray, 2027 yılının ocak ayında ise Feyenoord ve PSG karşılaşmalarıyla lig aşamasını tamamlayacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÜST TURA NASIL ÇIKACAK?

2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sırada yer alan takımlar ise play-off aşamasında mücadele edecek. Bu turdaki eşleşmeleri kazanan ekipler son 16 turuna adını yazdıracak. 25. sıra ve altında kalan takımlar ise Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek ve önceki yıllardaki formatın aksine UEFA Avrupa Ligi'ne geçiş yapamayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF VE FİNAL TARİHLERİ

Galatasaray'ın lig aşamasını geçmesi halinde mücadele edeceği sonraki turların tarihleri de belli durumda.

Play-off: 16-17 Şubat ve 23-24 Şubat 2027

Son 16 turu: 9-10 Mart ve 16-17 Mart 2027

Çeyrek final: 6-7 Nisan ve 13-14 Nisan 2027

Yarı final: 27-28 Nisan ve 4-5 Mayıs 2027

Final: 5 Haziran 2027

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Galatasaray'ın 2026-2027 Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki maç programı:

9 Eylül: Sporting CP - Galatasaray

13 Ekim: Galatasaray - Barcelona

21 Ekim: Lille - Galatasaray

3 Kasım: Galatasaray - Stuttgart

24 Kasım: Galatasaray - Aston Villa

8 Aralık: AEK - Galatasaray

19 Ocak: Galatasaray - Feyenoord

27 Ocak: PSG - Galatasaray

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