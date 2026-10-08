CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Eric Chelle: Galatasaray'ı çok seviyor

Eric Chelle: Galatasaray'ı çok seviyor

Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Eric Chelle, Osimhen’in önemli bir takımda oynadığını ifade ederek, “Victor, Galatasaray’ı seviyor ve kulüp de ondan memnun. Dünyanın en iyi forvetlerinden birisi” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50
Eric Chelle: Galatasaray'ı çok seviyor

Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Eric Chelle, Osimhen'in önemli bir takımda oynadığını ifade ederek, "Victor, Galatasaray'ı seviyor ve kulüp de ondan memnun. Dünyanın en iyi forvetlerinden birisi" dedi.

SAKATLIĞININ CİDDİYETİNİ BİLMİYORDUK

Sarı-kırmızılı takımın dünya yıldızı Victor Osimhen, milli arayı dinlenerek geçirirken önceki gün takıma katılması büyük sevinç yarattı. 27 yaşındaki golcü hakkında konuşan Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Eric Chelle, sakatlık haberinden sonra Osimhen'i kadrodan çıkardıklarını ifade ederek şöyle devam etti: "Milli maçlardan 10 gün önce sakatlandı. Osimhen'i ilk olarak milli takım listesine dahil ettik çünkü o noktada iyileşmek için yeterli zamanı olup olmadığını bilmiyorduk.

ARAMIZDA ANLAŞMAZLIK YOK

Oyuncu, kulüp veya milli takım arasında herhangi bir anlaşmazlık yok. Olası bir transferle ilgili daha önceki sözlerim yanlış yorumlandı. Victor, Galatasaray'ı seviyor ve kulüp de ondan memnun. Osimhen'i dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak görüyorum. Bir oyuncu bu seviyede performans gösterdiğinde, onunla ilgili her zaman transfer söylentileri olur. Onun kulüpten ayrılmak istediğini ya da ayrılması

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Barcelona'da şok gelişme! G.Saray maçında yok
F.Bahçe'de Asensio paniği! Yeni kriz yaşanabilir
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
Başkan Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nı hizmete açıyor: 3 il daha hızlı tren ağına dâhil olacak! Canlı Yayın
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kupada 3. Tur eşleşmeleri belli oldu!
F.Bahçe'den Pavlidis'e dev teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Birliği yeni teknik adamını açıkladı! G.Birliği yeni teknik adamını açıkladı! 15:17
Barcelona'da şok gelişme! G.Saray maçında yok Barcelona'da şok gelişme! G.Saray maçında yok 14:47
Fırtına, Samsunspor'a konuk olacak! Fırtına, Samsunspor'a konuk olacak! 13:43
Ümit millilerin rakibi Çekya! Ümit millilerin rakibi Çekya! 13:35
İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i 12:36
G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! 12:08
Daha Eski
Aral Şimşir'den Trabzonspor ve Franculino Dju itirafı! Aral Şimşir'den Trabzonspor ve Franculino Dju itirafı! 12:06
F.Bahçe'den 5 isimlik transfer operasyonu! F.Bahçe'den 5 isimlik transfer operasyonu! 11:58
Hacıosmanoğlu'ndan Turkuvaz Medya'ya teşekkür Hacıosmanoğlu'ndan Turkuvaz Medya'ya teşekkür 11:36
Kupada 3. Tur eşleşmeleri belli oldu! Kupada 3. Tur eşleşmeleri belli oldu! 10:24
F.Bahçe, tek eksikle Rizespor karşısında F.Bahçe, tek eksikle Rizespor karşısında 10:14
Toprak Endonezya Grand Prix'sinde yarışacak Toprak Endonezya Grand Prix'sinde yarışacak 10:12