Eric Chelle: Galatasaray'ı çok seviyor

Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Eric Chelle, Osimhen'in önemli bir takımda oynadığını ifade ederek, "Victor, Galatasaray'ı seviyor ve kulüp de ondan memnun. Dünyanın en iyi forvetlerinden birisi" dedi.

SAKATLIĞININ CİDDİYETİNİ BİLMİYORDUK

Sarı-kırmızılı takımın dünya yıldızı Victor Osimhen, milli arayı dinlenerek geçirirken önceki gün takıma katılması büyük sevinç yarattı. 27 yaşındaki golcü hakkında konuşan Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Eric Chelle, sakatlık haberinden sonra Osimhen'i kadrodan çıkardıklarını ifade ederek şöyle devam etti: "Milli maçlardan 10 gün önce sakatlandı. Osimhen'i ilk olarak milli takım listesine dahil ettik çünkü o noktada iyileşmek için yeterli zamanı olup olmadığını bilmiyorduk.

ARAMIZDA ANLAŞMAZLIK YOK

Oyuncu, kulüp veya milli takım arasında herhangi bir anlaşmazlık yok. Olası bir transferle ilgili daha önceki sözlerim yanlış yorumlandı. Victor, Galatasaray'ı seviyor ve kulüp de ondan memnun. Osimhen'i dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak görüyorum. Bir oyuncu bu seviyede performans gösterdiğinde, onunla ilgili her zaman transfer söylentileri olur. Onun kulüpten ayrılmak istediğini ya da ayrılması