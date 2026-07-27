Galatasaray'ın golcüsü Benfica'dan gelecek! Duran'ı kiralayınca ayrılığa izin verdiler
Galatasaray, Icardi'nin ayrılığı sonrası Osimhen'i yedekleyecek bir 9 numara ararken gündemine ise Benfica'dan o golcüyü aldığı öğrenildi. Jhon Duran'ı kiralayan Portekiz devinin ayrılığa izin vereceği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 06:50
BENFICA TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Böylece forma şansı iyice zora girdi. Portekiz'de yayın yapan A Bola'nın haberine göre, Jhon Duran'ı kiralayan Benfica, G.Saray'ın talip olduğu 22 yaşındaki golcü Franjo Ivanovic'in ayrılığına izin verecek.
G.Saray'ın ilk önceliği kiralama yoluna gitmek olacak.
Forvet bölgesinde bu yıl için Ivanovic'e istediği forma şansını sağlaması mümkün gözükmeyen Portekiz ekibinin bu teklife sıcak bakacağı iddia edildi.
22 yaşındaki oyuncu geçen sezon Union SG'den 22 milyon euro'ya transfer olmuştu.
+4 KURALINA UYGUN
Ivanovic'in Türkiye'deki yabancı kuralında da G.Saray'ın elini rahatlatacak olması büyük bir artı olarak gözüküyor.
+4 kuralına uygun bir isim olan Ivanovic, Victor Osimhen'in arkasında beklemeyi de dert etmeyecek.
Ayrıca gerektiği zaman çift forvete de uygun bir isim olarak dikkat çekiyor.
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