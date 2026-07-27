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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın golcüsü Benfica'dan gelecek! Duran'ı kiralayınca ayrılığa izin verdiler

Galatasaray'ın golcüsü Benfica'dan gelecek! Duran'ı kiralayınca ayrılığa izin verdiler

Galatasaray, Icardi'nin ayrılığı sonrası Osimhen'i yedekleyecek bir 9 numara ararken gündemine ise Benfica'dan o golcüyü aldığı öğrenildi. Jhon Duran'ı kiralayan Portekiz devinin ayrılığa izin vereceği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'ın golcüsü Benfica'dan gelecek! Duran'ı kiralayınca ayrılığa izin verdiler

Dinamo Kiev'in yıldızı Matviy Ponomarenko'nun kulübüyle sözleşme uzatmasının ardından başka forvetlere rotasını kıran sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibi Benfica'nın yıldızı Franjo İvanovic'e talip oldu.

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Galatasaray'ın golcüsü Benfica'dan gelecek! Duran'ı kiralayınca ayrılığa izin verdiler

Daha önce de Hırvat futbolcu ile ismi anılan sarı-kırmızılılar bu kez somut adımlar atmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın golcüsü Benfica'dan gelecek! Duran'ı kiralayınca ayrılığa izin verdiler

Avusturya asıllı olan 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu Pavlidis'in arkasında geçirirken bu yıl bir de Jhon Duran kiralık olarak Benfica'ya transfer oldu.

Galatasaray'ın golcüsü Benfica'dan gelecek! Duran'ı kiralayınca ayrılığa izin verdiler

BENFICA TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Böylece forma şansı iyice zora girdi. Portekiz'de yayın yapan A Bola'nın haberine göre, Jhon Duran'ı kiralayan Benfica, G.Saray'ın talip olduğu 22 yaşındaki golcü Franjo Ivanovic'in ayrılığına izin verecek.

Galatasaray'ın golcüsü Benfica'dan gelecek! Duran'ı kiralayınca ayrılığa izin verdiler

G.Saray'ın ilk önceliği kiralama yoluna gitmek olacak.

Galatasaray'ın golcüsü Benfica'dan gelecek! Duran'ı kiralayınca ayrılığa izin verdiler

Forvet bölgesinde bu yıl için Ivanovic'e istediği forma şansını sağlaması mümkün gözükmeyen Portekiz ekibinin bu teklife sıcak bakacağı iddia edildi.

Galatasaray'ın golcüsü Benfica'dan gelecek! Duran'ı kiralayınca ayrılığa izin verdiler

22 yaşındaki oyuncu geçen sezon Union SG'den 22 milyon euro'ya transfer olmuştu.

Galatasaray'ın golcüsü Benfica'dan gelecek! Duran'ı kiralayınca ayrılığa izin verdiler

+4 KURALINA UYGUN

Ivanovic'in Türkiye'deki yabancı kuralında da G.Saray'ın elini rahatlatacak olması büyük bir artı olarak gözüküyor.

Galatasaray'ın golcüsü Benfica'dan gelecek! Duran'ı kiralayınca ayrılığa izin verdiler

+4 kuralına uygun bir isim olan Ivanovic, Victor Osimhen'in arkasında beklemeyi de dert etmeyecek.

Galatasaray'ın golcüsü Benfica'dan gelecek! Duran'ı kiralayınca ayrılığa izin verdiler

Ayrıca gerektiği zaman çift forvete de uygun bir isim olarak dikkat çekiyor.

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