Kadrosunu Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük hedef doğrultusunda güçlendirmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Öncelikli olarak orta alana çok üst seviye bir isim almayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda flaş bir futbolcu gündeme geldi. FİYAT ARAŞTIRMASI YAPILDI Takvim'in haberine göre, bu sezon transferde daha aktif olması beklenen menajer George Gardi, Aston Villa formasını giyen Amadou Onana'yı kulübe önerdi. Yönetimin hemen teknik direktör Okan Buruk'la konuyu masaya yatırdığı ve gelen olumlu geri dönüşün ardından fiyat araştırması yapıldığı öğrenildi. Ancak İngiliz kulübünün Belçikalı yıldız için 65 milyon euro bonservis talep etmesi sonrasında geri adım atıldığı belirlendi. Şu anda Dünya Kupası'nda mücadele eden Onana ile ilgili turnuva sonrasında girişim yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. BURUK ÇOK BEĞENİYOR Ancak Buruk'un 24 yaşındaki futbolcuyu çok beğendiği ve uygun şartlar oluşursa transfer edilmesini istediği belirtildi. Aston Villa'nın 40-45 milyon euro seviyelerine inmesi durumunda sıcak gelişmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor. 2029 yılına kadar sözleşmesi olan Onana'nın Transfermarkt verilerine göre 45 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Amadou Onana, 2024'te 60 milyon euro karşılığında Everton'dan A.Villa'ya transfer olmuştu.