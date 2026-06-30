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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a transferde şok haber! O yıldız için servet talep ettiler

Galatasaray'a transferde şok haber! O yıldız için servet talep ettiler

Galatasaray, yeni sezonda orta sahaya takviye yapmak isterken sarı-kırmızılıların gündemine aldığı o isim için kulübünün bonservis talebi ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'a transferde şok haber! O yıldız için servet talep ettiler

Kadrosunu Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük hedef doğrultusunda güçlendirmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray'a transferde şok haber! O yıldız için servet talep ettiler

Öncelikli olarak orta alana çok üst seviye bir isim almayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda flaş bir futbolcu gündeme geldi.

Galatasaray'a transferde şok haber! O yıldız için servet talep ettiler

FİYAT ARAŞTIRMASI YAPILDI

Takvim'in haberine göre, bu sezon transferde daha aktif olması beklenen menajer George Gardi, Aston Villa formasını giyen Amadou Onana'yı kulübe önerdi.

Galatasaray'a transferde şok haber! O yıldız için servet talep ettiler

Yönetimin hemen teknik direktör Okan Buruk'la konuyu masaya yatırdığı ve gelen olumlu geri dönüşün ardından fiyat araştırması yapıldığı öğrenildi.

Galatasaray'a transferde şok haber! O yıldız için servet talep ettiler

Ancak İngiliz kulübünün Belçikalı yıldız için 65 milyon euro bonservis talep etmesi sonrasında geri adım atıldığı belirlendi.

Galatasaray'a transferde şok haber! O yıldız için servet talep ettiler

Şu anda Dünya Kupası'nda mücadele eden Onana ile ilgili turnuva sonrasında girişim yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.

Galatasaray'a transferde şok haber! O yıldız için servet talep ettiler

BURUK ÇOK BEĞENİYOR

Ancak Buruk'un 24 yaşındaki futbolcuyu çok beğendiği ve uygun şartlar oluşursa transfer edilmesini istediği belirtildi.

Galatasaray'a transferde şok haber! O yıldız için servet talep ettiler

Aston Villa'nın 40-45 milyon euro seviyelerine inmesi durumunda sıcak gelişmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor.

Galatasaray'a transferde şok haber! O yıldız için servet talep ettiler

2029 yılına kadar sözleşmesi olan Onana'nın Transfermarkt verilerine göre 45 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

Galatasaray'a transferde şok haber! O yıldız için servet talep ettiler

Amadou Onana, 2024'te 60 milyon euro karşılığında Everton'dan A.Villa'ya transfer olmuştu.

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