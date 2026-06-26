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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Rashford hamlesi! İşte transfer formülü

Galatasaray'dan Rashford hamlesi! İşte transfer formülü

Galatasaray gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar bilhassa Devler Ligi için iddialı bir kadro kurmak isterken bu doğrultuda gündemine ise Marcus Rashford'ı aldığı öğrenildi. Transfer formülü de ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'dan Rashford hamlesi! İşte transfer formülü

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

Galatasaray'dan Rashford hamlesi! İşte transfer formülü

Sarı-kırmızılılar üst üste 5'inci kez şampiyon olmak ve Devler Ligi'nde üst turları hedefleyebilmek amacıyla iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Galatasaray'dan Rashford hamlesi! İşte transfer formülü

Cimbom için bu doğrultuda dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

Galatasaray'dan Rashford hamlesi! İşte transfer formülü

Galatasaray, geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık geçiren ve bonservisi Manchester United'da olan Marcus Rashford'u yakın takibine aldı.

Galatasaray'dan Rashford hamlesi! İşte transfer formülü

Sol kanat ve forvette oynayan 28 yaşındaki İngiliz yıldızı kiralamak için teklif sunulacak.

Galatasaray'dan Rashford hamlesi! İşte transfer formülü

Rashford'un da özellikle Şampiyonlar Ligi faktörüyle transfer görüşmelerine son derece sıcak baktığı vurgulandı.

Galatasaray'dan Rashford hamlesi! İşte transfer formülü

Transfermarkt verilerine göre Marcus Rashford'un piyasa değeri 40 milyon euro.

Galatasaray'dan Rashford hamlesi! İşte transfer formülü

Rashford'un Manchester United ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'dan Rashford hamlesi! İşte transfer formülü

Geçtiğimiz sezon Barcelona'da kiralık olarak forma giyen İngiliz futbolcu 49 maçta forma giyerken takımına 14 gol 14 asistlik katkı sağladı.

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