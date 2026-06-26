Galatasaray'dan Rashford hamlesi! İşte transfer formülü
Galatasaray gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar bilhassa Devler Ligi için iddialı bir kadro kurmak isterken bu doğrultuda gündemine ise Marcus Rashford'ı aldığı öğrenildi. Transfer formülü de ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 06:50
Galatasaray, geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık geçiren ve bonservisi Manchester United'da olan Marcus Rashford'u yakın takibine aldı.
Sol kanat ve forvette oynayan 28 yaşındaki İngiliz yıldızı kiralamak için teklif sunulacak.
Rashford'un da özellikle Şampiyonlar Ligi faktörüyle transfer görüşmelerine son derece sıcak baktığı vurgulandı.
Transfermarkt verilerine göre Marcus Rashford'un piyasa değeri 40 milyon euro.
Rashford'un Manchester United ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon Barcelona'da kiralık olarak forma giyen İngiliz futbolcu 49 maçta forma giyerken takımına 14 gol 14 asistlik katkı sağladı.
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