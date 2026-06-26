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Haberler Galatasaray Galatasaray'a 20'lik orta saha! Transferde dev rakipler mevcut

Galatasaray'a 20'lik orta saha! Transferde dev rakipler mevcut

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar için Portekiz basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Cimbom'un 20 yaşındaki orta sahanın transferi için Porto ve Premier Lig kulüpleri ile yarıştığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'a 20'lik orta saha! Transferde dev rakipler mevcut

Üst üste 4. kez şampiyon olan ve toplamda 26. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında başarısını sürdürmek için transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.

Galatasaray'a 20'lik orta saha! Transferde dev rakipler mevcut

Cimbom, Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda transfer listesindeki oyuncularla görüşmelerini sürdürürken, sarı kırmızılı ekiple ilgili yurt dışından da transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'a 20'lik orta saha! Transferde dev rakipler mevcut

PORTEKİZ BASINI YAZDI

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Sarı kırmızılılar, Danimarka ekibi Nordsjaelland forması giyen Ganalı orta saha oyuncusu Caleb Yirenkyi'yi yakından takip ediyor.

Galatasaray'a 20'lik orta saha! Transferde dev rakipler mevcut

Porto ve Premier Lig ekiplerinin de genç oyuncunun durumunu takip ettiği aktarıldı.

Galatasaray'a 20'lik orta saha! Transferde dev rakipler mevcut

Takvim'in haberine göre, Galatasaray, Yirenkyi için yakın zamanda resmi transfer girişimi yapmayı planlıyor.

Galatasaray'a 20'lik orta saha! Transferde dev rakipler mevcut

Aslan, ilk etapta Yirenkyi için kulübünün kapıyı hangi rakamdan açacağını öğrenecek ve pazarlık konusunda nabız yoklayacak.

Galatasaray'a 20'lik orta saha! Transferde dev rakipler mevcut

Eğer rakamlar G.Saray'ın istediği seviyelerde olmazsa vakit kaybetmeden listedeki diğer yıldızlar için kollar sıvanacak.

Galatasaray'a 20'lik orta saha! Transferde dev rakipler mevcut

Caleb Yirenkyi'nin, Nordsjaelland ile 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'a 20'lik orta saha! Transferde dev rakipler mevcut

Genç oyuncunun uzun vadeli kontratı, transfer görüşmelerinde Danimarka ekibinin elini güçlendiriyor.

Galatasaray'a 20'lik orta saha! Transferde dev rakipler mevcut

Öte yandan Premier Lig kulüplerinin ekonomik gücü ve ligin cazibesi, Yirenkyi transferinde İngiliz ekiplerini avantajlı konuma getiriyor

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