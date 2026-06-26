Galatasaray'a 20'lik orta saha! Transferde dev rakipler mevcut
Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar için Portekiz basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Cimbom'un 20 yaşındaki orta sahanın transferi için Porto ve Premier Lig kulüpleri ile yarıştığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 06:50
Porto ve Premier Lig ekiplerinin de genç oyuncunun durumunu takip ettiği aktarıldı.
Takvim'in haberine göre, Galatasaray, Yirenkyi için yakın zamanda resmi transfer girişimi yapmayı planlıyor.
Aslan, ilk etapta Yirenkyi için kulübünün kapıyı hangi rakamdan açacağını öğrenecek ve pazarlık konusunda nabız yoklayacak.
Eğer rakamlar G.Saray'ın istediği seviyelerde olmazsa vakit kaybetmeden listedeki diğer yıldızlar için kollar sıvanacak.
Caleb Yirenkyi'nin, Nordsjaelland ile 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor.
Genç oyuncunun uzun vadeli kontratı, transfer görüşmelerinde Danimarka ekibinin elini güçlendiriyor.
Öte yandan Premier Lig kulüplerinin ekonomik gücü ve ligin cazibesi, Yirenkyi transferinde İngiliz ekiplerini avantajlı konuma getiriyor
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