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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da 20'lik orta saha gündemde! Okan Buruk transfere onay verdi

Galatasaray'da 20'lik orta saha gündemde! Okan Buruk transfere onay verdi

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılıların gündemine sürpriz bir ismi aldığı öğrenildi. 10 numaraya Can Uzun'u transfer etmek isteyen Cimbom'un, orta saha bölgesi için de Avusturyalı genç yıldızı gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'da 20'lik orta saha gündemde! Okan Buruk transfere onay verdi

Galatasaray orta saha transferi için kolları sıvadı.

Galatasaray'da 20'lik orta saha gündemde! Okan Buruk transfere onay verdi

Eintracht Frankfurt'un yıldızı Can Uzun için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

Galatasaray'da 20'lik orta saha gündemde! Okan Buruk transfere onay verdi

Can Uzun'un menajeri, PSV'deki oyuncusu Paul Wanner için de Galatasaray'la görüşme halinde.

Galatasaray'da 20'lik orta saha gündemde! Okan Buruk transfere onay verdi

Takvim'in haberine göre Aslan, 20 yaşında ve büyük potansiyel olarak gösterilen Avusturyalı orta sahayı istiyor.

Galatasaray'da 20'lik orta saha gündemde! Okan Buruk transfere onay verdi

PSV Eindhoven ile sözleşmesi 2030 yılında sona erecek olan Wanner için İngiliz takımlarının da devrede olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da 20'lik orta saha gündemde! Okan Buruk transfere onay verdi

3 kez Avusturya Milli Takım formasını giyen Wanner, çalışkanlığı ve bitmek bilmez enerjisiyle göz dolduruyor.

Galatasaray'da 20'lik orta saha gündemde! Okan Buruk transfere onay verdi

Galatasaray Yönetimi, 10+4 kuralı nedeniyle Wanner'ın transferini çok istiyor.

Galatasaray'da 20'lik orta saha gündemde! Okan Buruk transfere onay verdi

Sarıkırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da transfere onay verdi.

Galatasaray'da 20'lik orta saha gündemde! Okan Buruk transfere onay verdi

Genç yıldız geride kalan sezonda 33 maçta 5 gol atıp 4 asist yaptı.

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