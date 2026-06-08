Galatasaray'da 20'lik orta saha gündemde! Okan Buruk transfere onay verdi
Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılıların gündemine sürpriz bir ismi aldığı öğrenildi. 10 numaraya Can Uzun'u transfer etmek isteyen Cimbom'un, orta saha bölgesi için de Avusturyalı genç yıldızı gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 06:50
Galatasaray orta saha transferi için kolları sıvadı.
Eintracht Frankfurt'un yıldızı Can Uzun için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.
Can Uzun'un menajeri, PSV'deki oyuncusu Paul Wanner için de Galatasaray'la görüşme halinde.
Takvim'in haberine göre Aslan, 20 yaşında ve büyük potansiyel olarak gösterilen Avusturyalı orta sahayı istiyor.
PSV Eindhoven ile sözleşmesi 2030 yılında sona erecek olan Wanner için İngiliz takımlarının da devrede olduğu öğrenildi.
3 kez Avusturya Milli Takım formasını giyen Wanner, çalışkanlığı ve bitmek bilmez enerjisiyle göz dolduruyor.
Galatasaray Yönetimi, 10+4 kuralı nedeniyle Wanner'ın transferini çok istiyor.
Sarıkırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da transfere onay verdi.
Genç yıldız geride kalan sezonda 33 maçta 5 gol atıp 4 asist yaptı.