Başkan Erdoğan Aslan'ı kabul etti

Yoğun geçen lig maratonunun ardından tarihindeki 26. şampiyonluğunu elde eden G.Saray, sezonun sona ermesiyle birlikte soluğu Dolmabahçe'de aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, G.Saray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular yer aldı.

ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Şampiyonluk kupasıyla birlikte Dolmabahçe'ye giden sarı-kırmızılılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tebrik edildi. Burada şampiyon takımla yakından ilgilenen ve futbolcuları tek tek tebrik eden Başkan Erdoğan, herkesle sohbet etti. G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 53 sırt numaralı Galatasaray forması ve Galatasaray armasının yer aldığı tablo hediye etti. Ardından kupayla birlikte toplu bir fotoğraf çekildi.

ÖZBEK'TEN MESAJ

G.Saray Başkanı Dursun Özbek bir şampiyonluk mesajı yayımlayıp şu ifadeleri kullandı: "G.Sarayımızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu kazanmasının gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu zafer; sezon boyunca ortaya koyulan emeğin, fedakârlığın, dayanışmanın ve Galatasaray'a duyulan sonsuz bağlılığın eseridir. Şimdi yeni hikayeler yazma zamanı."

ERDOĞAN: TÜRK SPORUNA ÖRNEK OLDUNUZ

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde G.Saray'ı kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sarı-kırmızılı takımı kutladı. Özellikle G.Saray'ın Avrupa'daki başarılarına değinen Başkan Erdoğan şöyle devam etti: "Hiçbir başarı tesadüf değildir. Kıyasıya rekabetin yaşandığı sporda her başarının gerisinde emek, irade, disiplin, strateji ve takım çalışması vardır. Galatasaray olarak sezon boyunca ortaya koyduğunuz mücadele ruhuyla Türk sporuna örnek oldunuz. 121 yıllık başarılarla dolu mazisinde Galatasaray, milletimizi gururlandıran nice zafere adını yazdırmış bir spor abidesi olarak hafızalarda yer etmiştir. Futboldan basketbola, voleyboldan amatör branşlara uzanan geniş bir yelpazede sergilediği mücadeleyle her zaman öncü bir rol üstlenmiştir. Avrupa'da elde ettiği başarılar, milletimizin belleğinde çok müstesna bir konuma sahiptir. 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası ve ardından gelen Süper Kupa zaferi, bunların en önemlilerinden ikisidir. Bu iki zafer, bir kulübün başarısından ziyade Türk futbolunun imkanını, kapasitesini, potansiyelini ve gücünü gösteren önemli bir referans olmuştur. Bugün de Galatasaray, başarılarıyla Türk sporunun uluslararası arenadaki yüzlerinden biri olmaya devam ediyor. Çünkü hangi takımı tutarsak tutalım, söz konusu Türk futbolunun yurt dışındaki başarıları olduğunda hepimiz biriz, beraberiz ve tek yüreğiz. Biz de hükümet olarak bu anlayışla; kulüp ve branş ayrımı gözetmeksizin Türk sporunun gelişmesi, ilerlemesi ve uluslararası alanda başarı çıtasını yükseltmesi için gereken her türlü desteği veriyoruz."

OSMAN AŞKIN BAK: KIYMETLİ İŞLER YAPIYORLAR

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, G.Saray'ın amatör branşlara yaptığı yatırıma dikkat çekerek, "G.Saray özellikle amatör branşlara yaptığı yatırımlarla, bizim açımızdan çok kıymetli işler yapıyor. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi, CEV Kupası'nda Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyon olması, judoda Avrupa şampiyonlukları kazandılar. Her yıl amatör branşlarda özellikle şampiyonluklarını artırıyorlar" diye konuştu.

OKAN BURUK: TEŞEKKÜRLER CUMHURBAŞKANIM

Kabulde konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Hedeflerinin şampiyonluklarını sürdürmek olduğunu belirten Buruk, "Bizi burada tekrar kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz Sayın Cumhurbaşkanım. Bizim için şampiyonluk, sizi tekrardan görmek için vesile oluyor. Hedefimiz 5. şampiyonlukla rekor kırmak ve tekrar sizi görmeye buraya gelmek. Avrupa'da da daha iyisini yapmak istiyoruz. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da önemli bir ses getirmeye çalışacağız" dedi.

ICARDI: BAŞKA BİR SEVİYE

Dolmabahçe'de gerçekleştirilen kabulde konuşan kaptan Mauro İcardi şu ifadeleri kullandı: "Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldı ve bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü ben dört yıl önce geldiğimde durum böyle değildi. Şimdi ülke ve G.Saray başka bir seviyeye çıktı."