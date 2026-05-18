Galatasaray'a Belçika çikolatası gibi hücum oyuncusu: De Ketelaere
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 06:50
Galatasaray, yeni sezonda dünyayı sallayacak bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Cimbom, Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen Charles De Ketelaere'yi gündemine aldı. Bayern Münih'in de istediği 25 yaşındaki yıldız; 10 numara, forvet ve kanat bölgelerinde oynayabiliyor. Belçikalı yıldızın market değeri 35 milyon euro.